Dopo oltre 14 anni. Cristiano Filieri lascia la guida della Castiglione Olona Servizi, la società partecipata del Comune di Castiglione Olona che ha in gestione il Centro Congressi Castello di Monteruzzo, i cimiteri cittadini di Castiglione Olona e Gornate Superiore e la Farmacia Comunale, fiore all’occhiello del Comune di Castiglione Olona, e lo fa con l’ennesimo ottimo risultato di bilancio.

«Quando, nel 2010, venni chiamato dall’allora sindaco Poretti – dice Filieri – il mandato era chiaro: risanare una società gravemente in perdita ed il cui futuro era in forse. L’amministrazione comunale considerava però COS srl strategica per lo sviluppo di Castiglione Olona. Ripianate le perdite, non senza fatica e sacrificio, abbiamo cominciato a crescere e ad ottenere risultati sempre più soddisfacenti. Nel 2011 abbiamo fortemente voluto l’installazione della casetta dell’acqua, tra i primi in provincia di Varese. Qualche anno dopo abbiamo ammodernato l’area giochi del Castello di Monteruzzo nel cui parco abbiamo realizzato un percorso vita con attrezzature fitness interamente gratuite e un impianto di videosorveglianza all’avanguardia oggi in gestione alla Polizia Locale».

«Nel corso di questi anni – continua Filieri – abbiamo ripristinato due nuovi pozzi cittadini in grado di garantire a Castiglione Olona una piena autonomia idrica (il settore acquedotto è stato ceduto ad Alfa nel 2018, ndr); abbiamo investito risorse nell’abbattimento delle barriere architettoniche al Castello ed al Cimitero, dove non posso non ricordare la realizzazione di un viale centrale completamente percorribile anche da chi ha difficoltà di deambulazione. Ma la soddisfazione maggiore è stata senza dubbio la farmacia comunale, divenuta, nel corso degli anni, vero e proprio punto di riferimento dei castiglionesi. Già nel 2011, in collaborazione con il Ministero della salute, avevamo organizzato a Castiglione il convegno studio sulla farmacia dei servizi e in questa direzione abbiamo sempre lavorato, avendo quale unica attenzione il cittadino»

«Ma i risultati positivi, in termini di bilancio e di apprezzamento sul territorio, si raggiungono grazie ad una team di lavoro coeso, preparato e responsabile – prosegue l’avvocato -. Durante l’emergenza Covid, ma è solo un esempio, quando tutte le farmacie del territorio lavoravano a battenti chiusi, la Farmacia Comunale di Castiglione Olona ha lavorato con le porte aperte, pronta ad accogliere chiunque avesse bisogno di aiuto ed assistenza. In quei mesi difficili, insieme alla Protezione Civile, la Cos è sempre stata presente e pronta. Oggi sul territorio ci sono una decina di defibrillatori e gli ultimi due verranno installati proprio in queste settimane. Di questi, circa la metà sono stati acquistati e installati direttamente dalla Castiglione Olona Servizi nell’ambito dell’iniziativa Vi abbiamo a cuore che ha portato ad organizzare anche corsi di formazione al Castello di Monteruzzo».

«Sempre attenti alla salute ed al benessere dei cittadini – conclude Filieri – ci siamo adoperati per rimuovere le coperture in eternit presente nel cuore del centro storico nell’edificio dell’ex cinema Aristo poi discoteca Special Guest, di proprietà del comune. Ultimo atto, il trasferimento della farmacia comunale in una nuova sede e l’apertura di un centro medico in grado di ospitare i medici di base di Castiglione Olona, Con questo, anche l’ultimo obiettivo è stato raggiunto ed è arrivato il momento di passare al testimone. Tanti risultati che si sono raggiunti grazie al personale della Castiglione Olona Servizi, al quale va il mio personale ringraziamento, a riprova del fatto che senza le persone giuste al posto giusto i risultati non si ottengono. A loro il mio grazie di cuore per questi quattordici anni passati insieme».