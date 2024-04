Cristiano Filieri ufficializza la candidatura a sindaco per la lista “Castiglione civica”

L’avvocato Cristiano Filieri sarà il candidato della lista Castiglione Civica che si presenta alle prossime elezioni come alternativa alla lista del sindaco uscente Giancarlo Frigeri. L’ex amministratore unico della Castiglione Olona Servizi ha ufficializzato oggi la sua candidatura, di cui molti parlavano da giorni in paese e che stata di fatto anticipata dalla notizia delle sue dimissioni dal ruolo di vertice nella municipalizzata.

Dimissioni che verranno formalizzate però nei prossimi giorni, dopo l’approvazione del bilancio, spiega l’ufficio stampa di Castiglione civica.

«La lista raccoglie intorno a sé diverse anime castiglionesi lontane dalle logiche di partito, ma non dall’attenzione e dall’amore per la città di Castiglione Olona – dice Filieri – Il valore fondamentale sono le persone, non i partiti, ed è rivolto dove l’attenzione principale è verso il progetto amministrativo anziché alla politica partitica. Questo progetto è inclusivo, accogliendo tutti coloro che sono genuinamente interessati al benessere della città e della sua comunità, con una visione e una programmazione che vanno al di là della semplice gestione ordinaria».

«La lista Castiglione Civica comprende donne e uomini provenienti da vari settori della realtà castiglionese, desiderosi di mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze – aggiunge il candidato – Ci concentriamo sulle idee, sui progetti e sulle pratiche di una buona amministrazione, caratterizzata da una visione. A differenza di altre liste che hanno scelto di identificarsi con precise appartenenze politiche, Castiglione Civica non ha altro obbligo se non quello di rendere conto ai cittadini di Castiglione Olona».

Filieri risponde poi, nella nota alla stampa, alla domanda che è sulla bocca di tutti: come andrà con Frigeri che, ufficialmente, si è trovato la notizia delle sue dimissioni sulla stampa prima di averle fisicamente in mano? «Con il sindaco uscente Giancarlo Frigeri c’è reciproca stima e affetto: in questi anni ha in diverse occasioni apprezzato e condiviso il mio operato e di questo gliene sono grato».

Chi volesse incontrare il candidato Cristiano Filieri potrà farlo sabato 20 aprile alle 10, nella sede elettorale della lista civica, in via Volta: «Sarà un’occasione per conoscerci meglio e per raccogliere il pensiero dei cittadini che sono, e devono essere, protagonisti assieme a noi di questa nostra campagna elettorale».