Crugnola tradito da una curva: esce di strada e perde la vetta del campionato

Un’uscita di strada mentre era al comando della gara costa carissima ad Andrea Crugnola. Il campione italiano di rally in carica esce con due soli punti dalla seconda tappa del CIAR Sparco, quelli conquistati nella power stage che ha dato il via alla gara. Zero, invece, nella casella più importante, quella relativa al Rally Regione Piemonte per via di un errore che ha fatto perdere parecchio tempo alla Citroen C3 con il numero 1 sulla fiancata. (foto AciSport)

Il “fattaccio” nel corso della PS7, la “Loazzolo-Santo Stefano 1”, su una curva che nel passaggio successivo è costata cara anche al più giovane Roberto Daprà. Fino a quel momento il talento di Calcinate del Pesce aveva vinto quattro delle sei prove disputate e aveva appena allungato a 11″8 il vantaggio sul principale inseguitore, Giandomenico Basso.

Proprio Basso, che ha confermato la bontà della nuova Toyota Yaris Rally2, si è imposto nel Regione Piemonte tenendo a bada il tentativo di rimonta del francese Stephane Lefebvre (Citroen C3) e di Simone Campedelli (Skoda Fabia) staccati alla fine di 3.1 e 4.1 secondi. Crugnola è poi giunto al termine risalendo fino alla 12a piazza assoluta che non è bastata per entrare in zona punti.

Al termine della gara di Alba è quindi proprio Basso ad andare in testa al CIAR Sparco con 27 punti, con Campedelli a quota 23 e Crugnola che perde due posizioni: attualmente il campione in carica è terzo con 19 punti e, in pratica, ha già la gara “da scartare” per il computo finale.

Da parte sua Crugnola lascia una disamina molto onesta dell’accaduto ai microfoni di Rallylink: «Sfortunato non è la parola giusta per questo rally: abbiamo sottovalutato una curva e ciò ha compromesso il risultato. Peccato: volevamo proseguire con un altro risultato positivo dopo la vittoria al Ciocco e non ci siamo riusciti. Posso solo guardare il lato positivo: siamo stati veloci, il pacchetto è ancora ottimo e inoltre arriveranno aggiornamenti. Chiedo scusa alla squadra, stavolta l’abbiamo un po’ tradita».

Per rifarsi, Andrea avrà a disposizione la storica Targa Florio in programma il 10-11 maggio in Sicilia, prova di particolare importanza perché dotata di un coefficiente di 1,5 e quindi con un numero maggiore di punti in palio.