Cugliate Fabiasco saluta l’ultracentenaria maestra Mariuccia di Napoli

Si è spenta all’età di 103 anni Maria Di Napoli, per tutti “Mariuccia” o “la Fanciulla”, dopo una lunga vita passata a insegnare e dopo centinaia di migliaia di punti dati all’uncinetto, circondata sempre dalla vicinanza della figlia Daniela e del marito, dei quattro nipoti e dei tre bis nipotini.

Mariuccia e il marito Marino Della Torre sono stati fra i fondatori e benefattori che hanno permesso il nascere dell’asilo di Cugliate. Alla festa dei suoi cento anni era stata celebrata una messa durante la quale il parroco consegnò alla centenaria una pergamena di auguri inviatale da Papa Francesco e contenente una benedizione a lei dedicata, mentre il sindaco Angelo Filippini le donò una targa celebrativa del così importante traguardo.

Proprio in quella occasione aveva raccontato con passione gli anni dell’insegnamento, quando ancora risiedeva a Varese e doveva recarsi per lavoro in Valganna, i tanti chilometri a piedi e “i soldi guadagnati. Quanti ne ho però spesi in scarpe – ci racontò ridendo – facevo tanti chilometri a piedi per raggiungere i paesi più piccoli e sperduti (Marzio, Duno, Cassano Valcuvia, Cunardo, Arbizzo) e non c’era mica l’asfalto. Così le suole si consumavano in fretta sui sentieri. Portavo anche una torcia, una dinamo, sotto al paletò (al cappotto, ndr) perché la mattina alle sei, o quando poi rientravo la sera, d’inverno nei boschi era buio: dovevo illuminare la strada per vedere dove mettere i piedi.”

Una testa che fino all’ultimo ha sempre corso veloce, quella di Mariuccia. E che negli ultimi anni non l’ha fatta abbandonare le sue passioni: l’uncinetto, la politica che seguiva con le sue “cuffione” da Dj, la corrispondenza di una volta (per iscritto), i bimbi. Appena due anni fa, alla festa di compleanno del bisnipote più grande fu proprio Mariuccia una delle prove da superare della Caccia al Tesoro. I bimbi invitati trovarono infatti un biglietto “Prova numero 5: interrogazione”. E Mariuccia, lucidissima nei suoi 101 anni, aveva sottoposto a tabelline tutti i bimbi che le correvano intorno allegri.

La prova da superare: interrogazione

E quanti bimbi, oggi già quarantenni, hanno vestito i maglioncini e i bavaglini di Mariuccia. Loro all’epoca e i loro figli oggi. Come sapeva di un nuovo nato, ecco che faceva recapitare qualche bavaglino di ottimo cotone, “per quando mettono i dentini”.

I bavaglini e i maglioncini di Mariuccia

Cugliate darà l’ultimo saluto “alla Fanciulla” sabato 13 aprile, alle ore 15:00 presso la Chiesa parrocchiale di San Giulio. Alle ore 14:30 si terrò il rosario.