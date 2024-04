Cultura, turismo, sport, grandi eventi insieme: “Circa 40 mila visitatori a Varese per il weekend”

Il weekend appena concluso ha visto a Varese, secondo le stime dell’amministrazione comunale, circa 40 mila visitatori in città nelle due giornate di sabato e domenica, grazie alla compresenza di una molteplicità di appuntamenti.

Tanti infatti erano gli eventi di questo fine settimana: a partire dall’inaugurazione della mostra di Andrea Ravo Mattoni al Castello di Masnago, che ha registrato un record di presenze, coinvolgendo non solo i varesini ma anche molte persone da fuori provincia. Grandissima affluenza anche ai Giardini Estensi per la manifestazione Agrivarese, come sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin: «Un evento che promuove il comparto agricolo del territorio, una filiera che qui mostra tutta la sua vitalità e capacità di coinvolgere imprese locali, famiglie e appassionati, valorizzando una fruizione turistica sostenibile e arricchendosi di iniziative culturali alla scoperta delle bellezze della città».

Successo poi per l’iniziativa che ogni prima domenica del mese consente di entrare gratuitamente ai musei civici varesini, che ha favorito un’affluenza continua alla mostra a Villa Mirabello dedicata alle scoperte dei fratelli Castiglioni e alla mostra personale di Ravo a Masnago. Complice il bel tempo, tantissime persone in visita al Campo dei Fiori, al Sacro Monte e alla Schiranna, dove fervono i preparativi per la prima tappa della Coppa del mondo di canottaggio 2024, che si disputerà tra poco meno di una settimana sulle acque del Lago di Varese con l’arrivo delle prime Nazionali, mentre il Luna park attira ogni giorno migliaia di giovani e famiglie da tutta la provincia. C’è poi il basket, con la partita in casa dei biancorossi, a cui si aggiungono molti altri eventi in città.

«Varese sta vivendo un periodo di forte cambiamento – spiega il sindaco Davide Galimberti – non solo con la realizzazione di opere importanti, ma anche con iniziative che mettono in luce la vitalità e ricchezza della città dal punto di vista culturale, turistico, sportivo e imprenditoriale, mostrando di saper far coesistere in modo sicuro diversi eventi di richiamo, anche grazie a una città più accessibile con la nuova viabilità».

Un complesso di iniziative la cui compresenza è stata possibile anche grazie al dispiegamento di polizia locale e forze dell’ordine, per assicurare la sicurezza e il corretto svolgimento delle manifestazioni.