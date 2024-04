“Cuori di terra”: lo spettacolo sui Fratelli Cervi va in scena a Gemonio

La manifestazione “Resistenza in festa” ospita anche la rappresentazione che ha ricevuto il Premio Scenario per Ustica. Appuntamento giovedì 25 (17,30) al centro polifunzionale di via Curti

C’è anche uno spettacolo teatrale significativo, all’interno del programma di Resistenza in Festa, la manifestazione organizzata a Gemonio in occasione del 25 aprile che prevede concerti e appuntamenti sociali e sportivi. Sul palco del Parco polifunzionale di via Curti andrà infatti in scena “Cuori di terra” grazie all’impegno del “Teatro dell’Orsa”.

Lo spettacolo è dedicato alla storia e alla memoria dei sette Fratelli Cervi. «Ci sono storie che si aggrappano alla Storia, che qualcuno preferisce dimenticare, ma che rinascono dentro gli occhi di che le ascolta. La vicenda degli uomini e delle donne della famiglia Cervi, rappresenta quella di tante famiglie emiliane, la presa di coscienza di un popolo che inizia più di un secolo fa e si manifesta con l’antifascismo e la Resistenza».

«È una tragedia – proseguono Monica Morini e Bernardino Bonzani per il Teatro dell’Orsa – dove si intravede una grande vitalità, vissuta dai suoi protagonisti, dal principio alla fine con coraggio, arguzia e anche allegria».

“Cuori di terra” ha vinto il Premio Scenario per Ustica, riconoscimento nazionale per l’impegno nel teatro civile e di memoria con questa motivazione: «per la lettura non agiografica della storia dei fratelli Cervi riletta nella complessità di una vicenda che connette impegno politico e battaglie quotidiane per l’emancipazione della persona e il progresso nelle relazioni umane, nel lavoro e nella società».

Lo spettacolo prenderà il via giovedì 25 a partire dalle 17,30 con ingresso a offerta libera.