Da Saronno con gusto, la Paolo Lazzaroni & Figli presenta il nuovo pan bauletto

In una fusione di tradizione e innovazione, Paolo Lazzaroni & Figli introduce un delizioso nuovo prodotto artigianale. Si tratta del pan bauletto all’ananas con cioccolato bianco.

Realizzato nel laboratorio di pasticceria di Saronno, al numero 41 di via Gorizia, il nuovo prodotto è disponibile da aprile fino all’autunno del 2024.

Creato sotto la guida esperta del maestro Rolando Morandin, uno dei nomi più rispettati nel panorama della pasticceria italiana, il nuovo pan bauletto si distingue per l’uso di ingredienti di primissima qualità. Completamente privo di conservanti e aromi artificiali, il pane si arricchisce dell’aroma intenso e dolce dell’ananas, abbinato alla cremosità del cioccolato bianco.

La particolarità di questo dolce sta anche nella sua croccante copertura di crumble giallo, che impreziosisce anche il prodotto con un tocco di colore vivace.

Paolo Lazzaroni & Figli invitano tutti gli amanti dei dolci a provare questa novità esclusiva. Disponibile per un periodo limitato, il pan bauletto all’ananas con cioccolato bianco è una proposta golosa che combina tradizione e innovazione, perfetta per accompagnare i momenti di dolcezza quotidiana o per sorprendere gli ospiti in occasioni speciali.