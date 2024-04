Da Varese agli Usa per 4 minuti di estasi. La spedizione dello Schiaparelli per l’eclissi di sole

Pieno successo per la spedizione della Schiaparelli negli Stati Uniti in occasione dell’eclisse totale di Sole dell’8 aprile. I soci dell’osservatorio Federico Bellini e Chiara Cattaneo si sono recati sulle sponde del lago Erie, in Pennsylvania, a poca distanza dalle famose cascate del Niagara, uno dei luoghi più spettacolari degli Stati Uniti, che si trovava esattamente lungo la linea di totalità.

Ricordiamo infatti che le eclissi si possono osservare nella loro totalità (Sole oscurato al 100%) solo all’interno di una fascia lunga migliaia di km ma larga circa 100 km. Sfortunatamente le previsioni meteo in quella zona non erano ottimali, e si è reso necessario un trasferimento più a sud, nello stato dell’Indiana e più precisamente a Lynn, a oltre 500km di distanza.

Il cielo era quasi completamente sereno, eccezion fatta per qualche debole velatura di passaggio, che non ha influito sulle fotografie; il sole è rimasto oscurato dalla Luna per 3 minuti e 50 secondi di puro spettacolo. Difficile descrivere a parole gli ultimi momenti prima della totalità, quando la luce cambia colore, la temperatura scende di parecchi gradi e l’umidità sale, facendo bagnare i prati. Gli animali si accorgono del buio e diventano silenziosi; le montagne lunari creano sul bordo del Sole il fenomeno dei grani di Bailey, o anello di diamante.

In un secondo appare la corona solare, bianchissima e grande tre volte il Sole. Dopo meno di 4 minuti tutto viene ricreato al contrario, e tutto torna quasi alla normalità, tranne nella mente dei fortunati che hanno assistito al fenomeno, e che non dimenticheranno più.

La prossima eclisse di Sole sarà fortunatamente più vicina all’Italia: avverrà il 12 agosto 2026 in Spagna, e lo Schiaparelli, ancora una volta, ci sarà.