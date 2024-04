Dal 15 aprile partono i lavori di consolidamento del ponte del Gaggianello lungo viale Europa a Varese

Partiranno il prossimo 15 aprile i lavori di restyling del ponte del a Varese lungo viale Europa. L’intervento, che prevede un restauro conservativo delle strutture in cemento armato del viadotto tra viale Europa e via Piero Chiara, prevede una spesa complessiva di 879.000 euro, ed è finanziato in parte dalla Regione Lombardia e in parte con risorse comunali.

Il progetto esecutivo, redatto dall’ingegner Roberto Belfiore, prevede il risanamento delle lesioni e delle difettosità delle strutture in cemento armato, la verifica della resistenza meccanica e della durabilità dei materiali, la classificazione del rischio sismico e la definizione delle misure di sicurezza e di manutenzione dell’opera.

Il cantiere sarà diviso in quattro fasi per limitare le modifiche alla viabilità. Nella prima fase dell’intervento è prevista la chiusura al traffico di Largo Grassini. Dunque la viabilità sarà deviata sulle rampe e sulla rotonda sul ponte, in modo da lasciare collegato viale Europa con viale Piero Chiara, nelle due direzioni, e la via Metastasio in arrivo o direzione centro città.

Nella seconda fase invece verranno chiuse le rampe sud e mezzo anello della rotonda sul ponte. Quindi per chi proviene da via Metastasio non sarà possibile fare la rotonda sul ponte per andare in Viale Europa ma si dovrà utilizzare la rampa che scende verso via Piero Chiara in direzione della prima rotonda di Casbeno. Stesso discorso per chi proviene da Casbeno: non sarà possibile prendere la rampa direttamente per via Metastasio ma si dovrà proseguire in largo Grassini e poi viale Europa ed usare la prima rotonda per tornare indietro e poi salire dalla rampa nord in direzione via Metastasio.

Tutti i cambiamenti alla viabilità saranno comunque segnalati mediante apposita cartellonistica che indicherà le deviazioni.