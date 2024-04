Dal 2 maggio al via i lavori per migliorare l’accoglienza del pronto soccorso di Varese

Partiranno il 2 maggio i lavori di ammodernamento e riqualificazione del pronto soccorso di Varese.

Per sei settimane il cantiere occuperà la parte centrale del reparto costringendo a rivedere l’organizzazione. I posti a disposizione delle barelle saranno inferiori e i reparti dovranno aumentare la propria accoglienza dei degenti in attesa.

Un’area dedicata è stata individuata per i pazienti chirurgici, sei letti riservati in chirurgia d’urgenza, mentre per i pazienti destinati alle medicine occorrerà una sinergia maggiore tra reparti e ambulatori così da facilitare l’ingresso di quanti attendono in PS. Diventeranno ancora più stringenti le regole indicate nel piano di gestione del sovraffollamento che, di fatto, blocca i ricoveri programmati in presenza di determinate condizioni di sovraffollamento del PS.

L’intervento, frutto di un investimento di 80mila euro, consentirà di accogliere questi pazienti con una maggiore attenzione alla riservatezza, creando delle aree a due letti, separate tra loro da pareti leggere, che daranno l’impressione di un’area di degenza, sia pure all’interno di un servizio deputato all’emergenza. Sarà inoltre allestito uno spazio attrezzato riservato all’igiene dei pazienti, che potrà avvenire con maggiore agio per gli stessi pazienti e per gli operatori, oltre che con maggiore attenzione all’intimità.

Nelle ultime settimane sono state effettuate alcune modifiche organizzative: viene trasferita al terzo piano del Monoblocco, la degenza della Medicina d’Urgenza (MURG), attualmente posta accanto al Pronto Soccorso.