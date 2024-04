Dal 30 aprile aperte le iscrizioni per i servizi parascolastici a Varese

Il Comune di Varese informa che, a partire da martedì 30 aprile 2024, si apriranno le iscrizioni ai servizi parascolastici comunali per l’anno scolastico 2024/25. Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente online accedendo con SPID o CIE al portale https://varese.ecivis.it/ECivisWEB/ Le iscrizioni chiuderanno il 30 maggio 2024.

«Sono tanti i servizi offerti dal Comune di Varese – spiega l’assessore Rossella Dimaggio – dal mattino e fino alle ore 1830, l’amministrazione garantisce un ventaglio di possibilità per una migliore conciliazione dei tempi delle famiglie». Si parte infatti al mattino con il servizio di pre scuola, ovvero il momento di accoglienza dei bambini durante il quale vengono organizzate attività ricreative, momenti di lettura o piccoli laboratori, in attesa che inizino le attività didattiche. L’accoglienza dei bambini è possibile nell’intera fascia oraria 7.30 – 8.00, dal lunedì al venerdì. Al pomeriggio invece c’è il dopo scuola, si tratta di un servizio educativo, erogato dal lunedì al venerdì, al termine della mensa, dalle ore 14.15 alle ore 17.30 (con possibilità di uscite intermedie).

Sempre per il pomeriggio ci sono poi i servizi di “doposcuola nelle classi a tempo pieno”. In questo caso, le famiglie che hanno scelto per il proprio figlio una delle scuole che fa il tempo pieno, cioè le 40 ore curricolari settimanali di tempo scolastico (con uscita indicativa tutti i giorni alle ore 16.00), hanno la possibilità di chiedere l’iscrizione al servizio doposcuola dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Il post-scuola invece è un servizio aggiuntivo, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30, riservato ai bambini iscritti al doposcuola e con i genitori entrambi lavoratori in orario pomeridiano.

A questi servizi poi si aggiunge la novità per il prossimo anno scolastico dell’avvio, in via sperimentale, dell’implementazione dell’orario di pre scuola (dalle ore 7:00) e del doposcuola (fino alle ore 18:00) nelle scuole primarie San Giovanni Bosco e Medea. Il servizio è pensato per i genitori entrambi lavoratori interessati (quali ad esempio frontalieri, famiglie di medici, personale sanitario, personale delle forze dell’ordine), e sarà previsto anche in assenza del raggiungimento di numero minimo di iscrizioni. L’idea poi, per i prossimi anni, è quella di estendere questo servizio anche in altre scuole.

Per quanto riguarda la mensa invece esistono tre tipologie di refezione scolastica: la refezione scolastica curriculare (modulo da compilare obbligatoriamente per tutti): è la possibilità di mangiare in mensa con le insegnanti del mattino solo nei giorni in cui, per la classe frequentata, è previsto il rientro pomeridiano curricolare. La refezione doposcuola: è la possibilità di mangiare in mensa con gli educatori comunali per i bambini iscritti al doposcuola. Infine la refezione giornaliera, la possibilità di mangiare in mensa con gli educatori, anche occasionalmente, senza essere iscritti al doposcuola. Il servizio si svolge nella fascia oraria 13.00- 14.15, con unico orario di uscita possibile ore 14,15.

Le informazioni sulle iscrizioni sono sul sito del Comune di Varese. Qui si possono trovare le Istruzioni per compilare l’iscrizione e la Guida ai Servizi.

Per eventuali altre informazioni, gli uffici sono a disposizione agli indirizzi email: rette.educativi@comune.varese.it (per i servizi di Prescuola, Doposcuola e Refezione Giornaliera) e riscossionerette.cdcL74@vivendaspa.it (per qualsiasi informazione inerente il servizio di Refezione).