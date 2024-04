Dalla lista “Cazzago Brabbia nel Cuore” spunta il candidato Massimo Nicora

Dopo le voci, le chiacchiere di paese e gli annunci di non ricandidature c’è la prima “ufficialità” in vista delle elezioni comunali del prossimo giugno a Cazzago Brabbia.

Il paesino affacciato sul lago di Varese pur avendo poco più di 800 abitanti, non può essere trattato come un Comune “normale”, se non altro perché ha dato i natali all’attuale ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che proprio qui ha avuto la sua prima esperienza sul campo facendo il sindaco fino al 2004. Ed è proprio il suo successore di allora, Massimo Nicora, che torna in pista e lancia la lista “Cazzago nel cuore”.

Cinquantun anni, Nicora è stato sindaco di Cazzago Brabbia dal 2004 al 2014, dieci anni vissuti prima con una lista in continuità con il suo illustre predecessore e poi con un gruppo staccato dalla precedente esperienza, battendo la Lega in quella che era considerata una roccaforte inespugnabile.

Laureato in filosofia, si occupa di comunicazione ed ha una passione viscerale per videogames, home video, animazione giapponese: ha scritto “Tokusatsu. I telefilm giapponesi con effetti speciali dalle origini agli anni Ottanta” e “C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot che ha rivoluzionato la tv italiana”.

Dopo uno stop di 5 anni, è rientrato in campo nel 2019, quando fu il più votato nella lista che appoggiava il sindaco uscente Emilio Magni con 59 preferenze, segno di un amore mai definitivamente interrotto con i suoi concittadini. Alcune vicissitudini lo hanno portato ad allontanarsi dal gruppo che ha guidato Cazzago Brabbia negli ultimi anni, lasciando prima il ruolo di capogruppo e poi abbandonando anche il posto in consiglio comunale.

Ora si ripresenta come candidato sindaco, annunciando la propria candidatura con un post sui social: nel logo campeggia un cuore che si immerge nel lago. Lo stesso Nicora conferma di essere pronto da tempo e di aver lavorato a lungo alla formazione di questo gruppo. La sua è la prima lista a scendere in campo ufficialmente. Il sindaco uscente Emilio Magni ha annunciato a marzo di non volersi ricandidare e il gruppo che lo ha affiancato sembra intenzionato a puntare su Davide Bossi, attuale capogruppo. L’altra possibile candidata, ma fin qui siamo solo alle “voci di paese”, sembra poter essere Chiara Giorgetti, già in lista con Magni nel 2014 e con Nicora nel 2009. Dopo una tornata con una sola alternativa in campo (nel 2019 si presentò solo Emilio Magni, al suo secondo mandato), si annuncia dunque una caldissima sfida a tre.