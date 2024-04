Dalla Palestina The Bridge, spettacolo di circo teatro allo Spazio Kabum di Varese

L’artista palestinese Ahmed Kullab porta in scena a Varese il suo spettacolo The Bridge, una performance di danza acrobatica che racconta l’esperienza di un giovane cittadino Palestinese che tenta di oltrepassare la frontiera.

L’appuntamento è per domenica 21 aprile alle ore 17 allo Spazio Kabum per il quinto appuntamento della rassegna di Circo Teatro promossa dalla scuola di circo di varese.

Grazie alla campagna Circus for Palestine, cui ha aderito Spazio Kabum, il ricavato della serata andrà all’associazione Friends of Palestinian Circus School, che è stata fondata per sostenere la Palestinian Circus School, così da creare un fondo per la ricostruzione delle scuole di circo palestinesi e rilanciare, non appena sarà possibile, progetti di circo sociale per bambini e ragazzi che saranno di fondamentale importanza per elaborare i traumi e ricostruire il senso di comunità.

The Bridge è uno spettacolo acrobatico adatto a tutti, adulti e bambini, che racconta di Palestina e di immigrazione, di muri e speranza. Uno spettacolo commovente ed intenso, già presentato ad AltraRisorsa 2023 e presso la scuola di circo Pirilampo di Macello (giugno 23) e numerose volte in Slovenia.

La performance sarà preceduta alle ore 16.30 da una merenda per grandi e piccini.

Spazio Kabum, in via Guicciardini 114, a Varese.

Per info e prenotazioni scrivere al 349 4568018 (anche WhatsApp e Telegram) oppure a spaziokabum@gmail.com e, per chi non è ancora socio di Kabum, compilare il modulo a QUESTO LINK.

Come vuole la tradizione dell’arte di strada l’evento è ad ingresso libero con uscita a cappello (offerta libera ma consapevole).