Danni per il maltempo, a Malnate previste sospensioni alle reti elettriche e idriche

A seguito dei violenti fenomeni atmosferici dell’ultimo fine settimana, si è verificato un guasto alla cabina di trasformazione di Media Tensione del campo pozzi “Sauro” di Malnate. Per procedere alla riparazione è stata programmata, nella mattinata di giovedì 4 aprile, a partire dalle ore 9.00, un’attività di manutenzione straordinaria alla cabina.

Al fine di consentire l’intervento, verrà eseguita da parte E-Distribuzione la sospensione della fornitura di energia elettrica all’interno dell’impianto a partire dalle ore 9:00 e fino a termine delle lavorazioni.

In considerazione della capacità di accumulo del serbatoio, si prevede la sospensione dell’erogazione idrica non programmata e cali di pressione presso le utenze del Comune di Malnate a partire dalle ore 11.00 e fino al termine dell’intervento, previsto per il primo pomeriggio. A seguito della riattivazione potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidimento dell’acqua distribuita.

L’intervento e l’interruzione hanno carattere di urgenza, e si prevede di concluderle, salvo imprevisti, entro il pomeriggio della medesima giornata.

Verrà posizionata a Rovera, a cura de Le Reti, nel parcheggio di fronte al ristorante Fly, una cisterna d’acqua per le necessità essenziali. Sempre a causa degli ultimi temporali, le linee telefoniche del comune sono momentaneamente fuori uso, sia in entrata che in uscita.

È attivo il numero di cellulare di Polizia Locale per le emergenze: 3463207991 e quello di Protezione Civile Malnate: 3481216858