“Dentro – abitare la soglia”, un viaggio onirico nell’arte a Mustonate

Organizzata dagli Studi Creativi Morningstar di Varese, la mostra “Dentro – abitare la soglia” ha offerto, dal giorno dell’inaugurazione, il 13 aprile, una profonda immersione nell’universo artistico e personale degli artisti coinvolti. L’evento si è svolto nelle suggestive scuderie Aletti di Mustonate e terminerà nella serata di venerdì 19 aprile.

L’esposizione ha visto la partecipazione di artisti internazionali e figure eminenti dell’entertainment, riuniti sotto il collettivo Kilè. Utilizzando scatoloni di cartone come mediatori visivi, gli artisti hanno invitato gli spettatori a esplorare la propria interiorità, spingendoli a “sbirciare” all’interno di questi contenitori per scoprire le opere d’arte, espressioni palpabili dei loro stati d’animo e pensieri più intimi.

L’obiettivo di “Dentro” era di spingere gli osservatori a un’introspezione personale, un invito a riflettere su se stessi in un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti e una costante presenza dei social media che spesso distorcono la nostra autopercezione.

La diversità dei membri del gruppo Kilè, varia per genere, età e background, ha arricchito l’esperienza offrendo una vasta gamma di materiali e interpretazioni artistiche, dalle immagini oniriche e sacrali a rappresentazioni di viaggi futuristici e caratteri cinesi.

Oltre alle opere di artisti come Silvio Monti, Véronique Perrard Monzini e Marco Benedetti, la mostra è stata impreziosita dalle performance dal vivo della cantante lirica Francesca Lombardi Mazzulli, dell’attrice Michela Prando e dell’artista della luce Pietro Pirelli. Queste esibizioni hanno contribuito a creare un’atmosfera di completa immersione sensoriale.

In conclusione, l’evento non solo ha offerto una vetrina per l’arte contemporanea, ma ha anche mirato a sensibilizzare la comunità locale, incluse le istituzioni educative e benefiche, sull’importanza di un centro artistico dedicato che possa continuare a promuovere i benefici culturali e sociali dell’arte.