Diciottenne ucciso a Milano con tre colpi di pistola nella notte

Erano da poco passate le 3 di venerdì quando la via Varsavia a Milano si è riempita di lampeggianti delle auto della polizia e delle ambulanze per una sparatoria che non ha lasciato scampo ad un giovane di 18 anni freddato con tre colpi d’arma da fuoco in un’auto.

L’omicidio è avvenuto nella zona dell’ortomercato e nel furgone preso di mira era presenta anche una donna di 35 anni che era con la vittima, ma che non è stata raggiunta dai colpi d’arma da fuoco. Il ragazzo è morto al Policlinico.

Dalle prime informazioni trapelate si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato: il ragazzo, di origine slava, era a bordo del mezzo, quando è stato avvicinato da alcuni uomini che hanno aperto il fuoco.