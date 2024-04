Dieci giorni di Fesival per celebrare San Vittore, Santo patrono di Varese

«L’incontro è per ciascuno possibilità di crescita, personale e della comunità». Queste le parole scelte dal prevosto, monsignor Luigi Panighetti, per presentare il ricco programma della seconda edizione del San Vittore Festival.

“La persona rinasce da un incontro” è infatti il tema che lega i diversi eventi della manifestazione dedicata al Santo patrono della Città giardino, in programma dal 29 aprile all’8 maggio.

Dall’omaggio a Italo Calvino alla mostra dedicata a monsignor Manfredini, decine di iniziative culturali e religiose, sportive e solidali, animeranno Varese promuovendo l’incontro «in senso spirituale, verso Dio, e verso l’accoglienza del prossimo».

«San Vittore era originario della Mauretania, un migrante – ha ricordato durante la presentazione del San Vittore Festival l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – In questo momento storico è particolarmente significativo riaffermare che la dimensione sociale è fatta di incontri, non di scontri».

IL PROGRAMMA

Lunedì 29 aprile -ore 17

E VENNE UN UOMO NUOVO

Inaugurazione della mostra – Sala Varese Vive

Il programma si articola in diverse iniziative. Si comincia lunedì 29 aprile alle 17 con l’inaugurazione, allo spazio esposizioni “VareseVive” , della mostra “E venne un uomo nuovo” dedicata a monsignor Enrico Manfredini, “operaio del Vangelo e della carità”.

La mostra ripercorre in particolare l’esperienza di Monsignor Manfredini come prevosto di Varese dal 1963 al 1969: «Un operato il suo di profonda spiritualità, ma anche di azione», ha sottolineato Carlo Baroni.

L’esposizione sarà visitabile sino al 6 maggio in sala Varese Vive e sarà poi riallestita nell’aula magna delle Scuole Manfredini.

Venerdì 3 maggio – ore 21

LA GIORNATA DI UNO SCRUTATORE

Basilica di San Vittore – Ingresso libero

Venerdì 3 maggio nella Basilica di San Vittore Andrea Chiodi, accompagnato dalle musiche originali di Ferdinando Baroffio, legge brani de “La giornata di uno scrutatore” di Italo Calvino, romanzo in cui le certezze di un intellettuale impegnato vengono profondamente “interpellate” dall’incontro con gli ospiti e le suore del Cottolengo di Torino.

Sabato 4 maggio

VARESE SOLIDALE – CENA SOTTO IL TENDONE

Corso Matteotti – piazza San Vittore

Tra gli appuntamenti ormai tradizionali per le celebrazioni di San Vittore ci sono gli eventi delle associazioni di “Varese Solidale” e la “Cena sotto il tendone”, sabato 4 maggio.

Domenica 5 maggio

FIACCOLATA E GIROMETTA D’ORO

Sacro Monte – Palazzo Estense – Basilica di San Vittore

Il programma della Festa di San Vittore con la Famiglia Bosina nella giornata di domenica 5 maggio inizia prima dell’alba, alle ore 6.15 al Santuario del Sacro Monte. Da qui partirà la Fiaccolata a staffetta di oltre 42 km verso Palazzo Estense con i corridori di EcoRun Varese impegnati su spezzoni di circa 5 chilometri l’uno.

L’arrivo è previsto verso le 10 del mattino, con la premiazione in Salone Estense e la cerimonia di conferimento della Girometta d’Oro con i Maestri del Lavoro e dei premi ad attività commerciali cittadine.

Da qui il trasferimento alla Basilica di San Vittore con un corteo di moto e auto storiche per partecipare alla solenne celebrazione eucaristica in Basilica con il rito dell’Accensione del faro.

Infine un riconoscimento sarà assegnato alla Mamma dell’anno prima dell’aperitivo in piazza Canonica offerto dalla Famiglia Bosina.

Lunedì 6 maggio – ore 21

RITA, LA DONNA DELL’IMPOSSIBILE

Teatro Apollonio di Varese

“Rita, la donna dell’impossibile” è un’opera musicale dell’artista varesino Silvio Scarpolini per la regia di Luisa Oneto, interamente dedicata alla figura della Santa di Cascia che da bimba, sposa, madre, vedova e monaca ha vissuto nella carne l’incontro con Gesù tanto da chiedere e ottenere che, per condividere almeno in parte le sofferenze del Redentore, una spina della corona di Cristo che le si conficcasse in fronte.

Martedì 7 maggio – ore 21

REQUIEM

Basilica di San Vittore – Concerto a ingresso libero

L’Orchestra Sacro Monte di Varese diretta dal maestro Riccardo Bianchi, assieme al Coro Josquin Desprez e al Coro Sine Nomine eseguiranno il celebre “Requiem” di Gabriel Faurè nel centenario della morte dell’autore.

Il festival si concluderà mercoledì 8 maggio, giorno dedicato a San Vittore, con la celebrazione della ricorrenza liturgica in Basilica.

I PROMOTORI

Mezza città si è unita per celebrare il Santo patrono nell’edizione 2024 del Festival: il Decanato di Varese, la Comunità Sant’Antonio Abate, le parrocchie della Basilica di San Vittore e di Santa Maria del Monte, l’associazione Farsi Prossimo, il Centro Culturale Massimiliano Kolbe, Persone e Città, le Scuole Manfredini, Comunità Educante Varese, GirinArte e Splendor del Vero, EcoRun, la Famiglia Bosina, l’Orchestra Sacro Monte, Balafon, Villa Cagnola, Radio Missione Francescana e Concreo. Il tutto con il patrocinio del Comune di Varese.

Il programma, notevolmente allargato rispetto alla prima edizione, è stato reso possibile anche grazie al contributo dei seguenti sponsor: Fondazione Unione Banche Italiane per Varese, Malpensa 24, Cooperativa Sociale Ballafon, Scuole Manfedini, Comunità Educante Varese.