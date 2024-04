Dieci minuti da incubo per la Pro Patria, l’Atalanta Under 23 chiude col poker

Dopo la sconfitta a Fiorenzuola di due settimane fa, la Pro Patria incappa in un’altra trasferta da incubo e concede all’Atalanta Under 23 il poker (4-1 il finale) che vale agli orobici la qualificazione ai playoff.

Allo Stadio Comunale di Caravaggio un blackout di 10 minuti dei tigrotti e un contemporaneo stato di grazia dei neroazzurri permette ai padroni di casa di aprire i conti al 23‘ – gol d’autore col mancino per De Nipoti – e di chiudere di fatto la partita già al 33′, quando dal dischetto Capone cala il momentaneo 3 a 0 (settimo rigore fischiato contro ai tigrotti per fallo di Minelli).

Nel mezzo, al 30′, una bellissima girata di controbalzo di Vlahovic aveva superato per la seconda volta Rovida. Sempre il serbo, a cui evidentemente piacciono i numeri pari, fissa a metà del secondo tempo il risultato definitivo sul 4 a 1 con una letale transizione conclusa con un diagonale sul secondo palo colpendo per la second volta i tigrotti, incapaci nell’azione precedente di sfruttare un contropiede condotto con più uomini.

Inutile la determinazione mostrata per meno di quarto (il primo) di partita dai biancoblu di mister Riccardo Colombo, abbattuti al primo tiro nello specchio della porta con delle autentiche cannonate come uno tsunami travolge e disfa un castello di sabbia sul bagnasciuga. Il tiro a giro, o alla Del Piero, che De Nipoti ha sfoderato dal cilindro ha il proprio score in campionato e indirizzato univocamente la partita.

Passati severamente in svantaggio, i bustocchi sono stati presi infatti da nervosismo e frustrazione, rimanendo ben presto inibiti e senza mordente per il resto della partita – in particolare nella ripresa -, fatto salvo per una conclusione alta di Castelli – schierato per la seconda volta consecutiva sulla trequarti (stasera al posto di Stanzani) – e il gol della bandiera di Parker al 39′.

ATALANTA UNDER 23: GIOVANE, FORTE E CINICA

La prima, comunque amara, rete in campionato dell’ariete tigrotto arriva dopo due anni (la scorsa stagione è stata interamente saltata per infortunio) da calcio d’angolo: dalla bandierina il cross di Pitou porta in errore il portiere atalantino Vismara, autore di un’avventa uscita dovuta probabilmente a un eccesso di sufficienza una volta terminata la trance agonistica mostrata dalla squadra più forte, cinica e più attrezzata tecnicamente per aggiudicarsi il match.

QUATTRO PUNTI PER LA SALVEZZA

Quando i punti a disposizione sono ancora 9, alla Pro Patria ne servono almeno quattro per avere la certezza matematica della salvezza. A 270” dal fischio finale della regular season il calendario bustocco recita: trasferta ad Alessandria (già retrocessa), ultima casalinga contro la Virtus Verona e chiusura nelle mura della Pro Sesto, che verosimilmente sarà già consapevole di doversi giocare gli spareggi-salvezza ma che comunque lotterà per ottenere il miglior piazzamento e il miglior avversario possibile.

RIVIVI LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

ATALANTA U23-PRO PATRIA 4-1 (3-1)

Reti: 23′ pt De Nipoti (ATA), 30′ pt Vlahovic (ATA), 33′ pt rig. Capone (ATA), 39′ pt Parker (PPA), 14′ st Vlahovic (ATA)

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Ghislandi (1′ st Berto), Comi (18′ st Masi), Ceresoli; Palestra, Mendicino, Panada, Bernasconi; De Nipoti (27′ st Diao), Capone (18′ st Cortinovis); Vlahovic (34′ st Cisse). A disposizione: Dajcar, Bertini, Muhameti, Jimenez, Chiwisa. Allenatore:

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Vaghi, Minelli, Moretti; Somma (17′ st Renault G.), Nicco (17′ st Fietta), Ferri (43′ st Marano), Renault C.; Castelli (1′ st Citterio), Pitou; Parker (32′ st Curatolo). A disposizione: Mangano, Ndrecka, Bashi, Stanzani, Bertoni, Piran, Ghioldi. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Nicco (PPA), Comi (ATA)

Arbitro: Canci di Carrara

Collaboratori: Bianchi di Pistoia e Sbardella di Belluno

IV Ufficiale: Ismail di Rovereto