Direttamente da Ecorun all’assemblea di Confagricoltura, il sindaco di Varese presenzia in calzoncini e sneakers

Era davvero curiosa la mise del sindaco di Varese, Davide Galimberti, alla 77esima assemblea di Confagricoltura a Varese, che si è tenuta nella mattina di domenica 21 alle ville Ponti.

In prima fila, di fianco al Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, ai deputati Gadda, Pellicini e Candiani tutti in giacca d’ordinanza, il primo cittadino di Varese sedeva in calzoncini, sneakers, maglietta e felpa.

Come mai il sempre composto sindaco della città era vestito in quel curioso modo? La spiegazione è arrivata quando è stato invitato a portare i tradizionali saluti istituzionali dell’amministrazione: «Premetto che ho chiesto e ottenuto il permesso di presentarmi cosi dal presidente Brusa: ma, poiché da sempre partecipo alla Ecorun Varese, gara che si è svolta questa mattina, dovevo scegliere tra venire in grave ritardo o presentarmi vestito come ho partecipto. Mi hanno permesso questa seconda possibilità».

Come sempre il sindaco ha infatti portato a termine la dieci chilometri (per la cronaca, stando sotto l’ora) trasferendosi poi direttamente all’impegno istituzionale con gli agricoltori varesini.