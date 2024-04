Disegniamo l’arte raddoppia al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Sabato 6 aprile appuntamento al museo con topini curiosi e morbidi frutti per bambini dai 4 ai 7 anni mentre i più grandi si sperimentano botanici in erba

Il Comune di Busto Arsizio aderisce come sempre all’evento d’arte lombardo Disegniamo l’Arte: per questa nona edizione propone un pomeriggio al Museo del Tessile e della Tradizione industriale interamente dedicato alle famiglie.

Scopo della manifestazione è avvicinare bambini e ragazzi alle realtà museali del territorio e all’arte con eventi interattivi e gratuiti.

Sabato 6 aprile il Museo del Tessile di Busto Arsizio (in Via Volta, 6) propone due attività a tema Natura, da scegliere in base all’età dei figli.

TOPINI CURIOSI E MORBIDI FRUTTI

Per i bambini 4 – 7 anni – ore 15.30

Seguendo le avventure di un curioso Topino i bambini andranno alla scoperta di una pianta speciale!

Prenotazione necessaria a QUESTO LINK

BOTANICI IN ERBA

Per i bambini 8 – 11 anni – ore 15.30

Insieme alla scoperta dei segreti del cotone per realizzare ciascuno la propria pagina di erbario!

Prenotazione necessaria a QUESTO LINK

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, da effettuarsi tramite i link indicati.

La prenotazione è richiesta solo per i bambini partecipanti, non per gli adulti accompagnatori.

NB: Al momento della prenotazione dal sito di Affluences, vi verrà chiesto di confermare la prenotazione cliccando su un link che sarà inviato alla vostra casella di posta elettronica.

La conferma tramite link dovrà essere effettuata entro 2 ore dalla prenotazione. In caso contrario, la prenotazione non sarà confermata.

Ogni bambino partecipante dovrà essere accompagnato da un adulto per l’intera durata dell’attività.

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare di DISDIRE la prenotazione direttamente dalla piattaforma Affluences, per dare la possibilità ad altri partecipanti di prendere parte all’attività.

Solo in caso di imprevisti, è possibile avvisare anche il giorno stesso a partire dalle ore 15.00, telefonando al Museo del Tessile allo 0331 627983.

DISEGNIAMO L’ARTE

Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione Disegniamo l’arte proposta da Abbonameno ai musei è molto più di un laboratorio: è un’occasione unica per reinterpretare le bellezze del territorio, lasciandosi conquistare dall’arte del disegno, che diventa non solo tecnica, ma anche strumento di interpretazione delle collezioni, delle architetture e in generale delle suggestioni che gli spazi museali producono nei giovani visitatori.

Armati di matite e pennarelli, anche quest’anno forniti dalla storica azienda Carioca, i giovani artisti reinterpreteranno le opere delle collezioni museali attraverso i propri disegni, ricordandoci che spesso scoprire significa soltanto guardare con occhi nuovi e cogliere dettagli che, allo sguardo degli adulti, passano inosservati.

Per ulteriori informazioni scrivere a didattica@comune.bustoarsizio.va.it oppure 0331 390242 – 349.