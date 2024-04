Distrutto l’iconico pontile sul lago a Gavirate: la prossima settimana si deciderà il suo futuro

Il maltempo ha distrutto il pontile sul lago di Gavirate. Posto amato e diventato uno dei punti più fotografati, è stato travolto dalle onde che si sono ingrossate sotto l’incessante pioggia delle scorse settimane.

Galleria fotografica Distrutto dal maltempo il pontile sul lago a Gavirate 4 di 12

« Lunedì prossimo, 8 aprile, avremo un incontro con l’autorità di bacino e faremo il punto – spiega il vicesindaco Massimo Parola – le condizioni della struttura erano molto precarie e ci eravamo già mossi chiedendo preventivi per sostituirla. Il maltempo ha accelerato i tempi e ora ci confronteremo per definire tempi e modalità dell’intervento».

Per la giunta Alberio quel ponte fa ormai parte del panorama gaviratese, un luogo “iconico” di cui non si può più fare a meno: « Pensavamo che la sostituzione sarebbe potuta avvenire dopo le elezioni – chiarisce Parola – perché chiunque verrà dopo a Silvana Alberio potesse decidere. Invece siamo costretti a intervenire velocemente. Penso che un’opera di questo tipo possa richiedere circa 120.000 euro, reperibili nell’attuale bilancio. Ogni decisione, però, verrà ora valutata e concordata con l’Autorità di bacino».

I progetti per il nuovo pontile ci sono: « Avevamo pensato a una struttura con pali in acciaio riempiti di cemento da inserire nell’acqua e una superficie in ecolegno. Nel progetto mantenevamo la forma attuale che è sicuramente apprezzata. A qualcuno non piacciono molto i finger che, sembra, non servano a nulla. Secondo me fanno parte della forma particolare, diventata così iconica».».

Nei prossimi giorni si procederà con la rimozione dell’attuale struttura, recuperando tutto il legno che sta galleggiando : «Questo intervento sicuramente verrà fatto in tempi brevi. Per l’eventuale nuova passerella non posso sbilanciarmi. Una volta deciso si dovrà procedere con un bando. Non so se per l’estate avremo il pontile».