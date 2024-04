“Domani è Adesso”. All’Ite Tosi di Busto Arsizio si esplorano le competenze STEAM

Dal 12 al 14 aprile l’Istituto Tecnico Economico (ITE) Tosi si trasforma in un epicentro dell’innovazione educativa, invitando studenti, docenti e appassionati al suo esclusivo evento di tre giorni dedicato allo sviluppo delle competenze STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica).

In qualità di Polo Didattica Digitale, l’ITE Tosi propone “Domani è adesso”, un’avventura educativa che promette di rivoluzionare il nostro approccio all’apprendimento. Attraverso workshop interattivi e laboratori esperienziali, i partecipanti avranno l’occasione unica di esplorare le nuove frontiere della didattica, immergendosi in un mondo dove la tecnologia e l’innovazione si fondono per creare un’esperienza educativa senza precedenti.

Un Programma Ricco e Inclusivo

L’evento, concepito per stimolare la curiosità e l’ingegno, si articola in diversi momenti chiave, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato:

Per le Scuole: La giornata di venerdì sarà dedicata agli studenti di ogni ordine e grado. Classi intere avranno l’opportunità di immergersi in sfide digitali avvincenti, testando le proprie competenze e aprendo nuove prospettive sul proprio futuro accademico e professionale.

Focus sulla Sostenibilità: Il venerdì pomeriggio vedrà la collaborazione con Reti in una prestigiosa location aziendale per un workshop rivolto a dirigenti scolastici e personale della scuola. Il tema sarà la sostenibilità, con un’attenzione particolare alle strategie per integrare questo importante argomento nell’ambito educativo.

Un Finale Aperto a Tutti: Domenica mattina, l’aula magna dell’ITE Tosi ospiterà “mafie digitali”, riflessioni sulla scuola insieme a Luca Vullo e performance dal vivo. Questo momento finale sarà anche un’occasione conviviale di scambio e condivisione, aperto a chiunque desideri partecipare.

Un Invito alla Comunità

L’evento “Domani è adesso” non è solo un appuntamento per la comunità scolastica di Busto Arsizio ma rappresenta un’occasione di crescita e ispirazione per tutti coloro che credono nell’importanza dell’innovazione nell’apprendimento. L’invito è esteso a partecipare, condividere e taggare chiunque creda nell’importanza di prepararsi oggi alle sfide di domani.

Per maggiori informazioni, visitare il sito del Polo DidatticaDigitale – Busto Arsizio alla pagina dedicata: https://www.tosipnrr.it/.

“Domani è adesso” non è solo un evento, ma un manifesto che ci invita a guardare al futuro con occhi nuovi, pronti ad accogliere le sfide dell’innovazione educativa. Non perdete questa straordinaria opportunità di essere parte di una festa dell’apprendimento che promette di essere indimenticabile per tutti i partecipanti. Segnate le date e preparatevi a essere ispirati!