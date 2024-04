Domenica di festa al canile di Varese

Torna a far festa il canile di Varese. Domenica 5 maggio a partire dalle 12.30 il canile vi aspetta per un pomeriggio di festa con gli amici a 4 zappe.

L’evento sarà l’occasione per conoscere alcuni degli ospiti in cerca di casa, che sfileranno accompagnati dai volontari a partire dalle 16.30, e per costatare come la forza di volontà e l’energia dello staff e dei volontari siano riusciti a trasformare il Canile Municipale in un luogo accogliente e allego, a misura di cani e di umani. La festa si terrà all’esterno del canile per non disturbare gli ospiti più sensibili ma come sempre i volontari saranno pronti a rispondere a tutte le domande e curiosità.

Il programma della giornata:

Dalle ore 12.30 “Sapori d’Italia Veg”, pranzo e open bar su prenotazione al numero 354 5787300 entro mercoledì 1 maggio (costo, 15 euro a persona)

Dalle ore 14.30 giochi, balli di gruppo e animazione per grandi e piccini con Supermax e Mabi Fitness Club

Dalle 16.30 andrà in scena “Top of the dogs”, ovvero la “nonsfilata” a cura dei nostri educatori e istruttori cinofili supportati dai professionisti di Siua. E’ possibile partecipare con il proprio cane iscrivendosi a una delle categorie in gara (iscrizioni direttamente in canile il giorno della festa oppure inviando un’email a caniledivarese@legadelcane-va.com)

Durante tutta la giornata sarà disponibile un allegro stand con gadget, articoli regalo e tante idee targate LNDC e Canile di Varese (a cura dei nostri volontari) e la pesca di beneficienza; nell’area mobility, giochi a 6 zampe con gli educatori cinofili di Siua. A fare festa, ci saranno anche: SIUA (Scuola Interazione Uomo Animale), per tutte le informazioni su corsi di formazione per educatori e istruttori cinofili e consigli per migliorare la relazione con i propri cani; AMICI DEL RANDAGIO (Canile di Mariano Comense), con uno stand di gadget e UMAV (ambulanze veterinarie), con uno stand informativo.

L’intero ricavato sarà destinato ai veri protagonisti della festa, i cani del canile di Varese.