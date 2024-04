Domenica di incidenti sulle strade del Varesotto, 24 le uscite dei mezzi di soccorso medici

Una domenica finalmente di piena primavera, funestata però da diversi incidenti sulle strade del Varesotto che hanno impegnato i soccorritori da nord a sud della provincia. Sono state ben 74 le uscite di mezzi di soccorso medici per vari interventi, di cui 24 per incidente stradale.

Il primo incidente che ha impegnato i soccorritori quando era da poco passata la mezzanotte di sabato, a Vergiate, dove due auto si sono scontrate sulla strada statale 629. Quattro le persone coinvolte: due donne di 56 e 58 anni e due uomini di 35 e 59 anni. Per due di loro solo ferite e contusioni da codice verde.

Poco prima delle 5 del mattino soccorsi in azione a Busto Arsizio sulla confluenza tra la statale 336 di Malpensa e lo svincolo dell’autostrada A 8, dove in seguito ad uno scontro tra due auto una persona è rimasta ferita e trasportata in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio. Due le persone coinvolte, un ragazzo di 24 anni e una donna di 60.

A Castellanza, incidente tra un’auto e una moto attorno alle 9 del mattino, in viale don Minzoni. Il motociclista, un uomo di 59 anni, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Alle 10,30 incidente e traffico bloccato in autostrada tra Besnate e Sesto Calende. Coinvolte sei persone, tra le quali una bambina di 4 anni.

Ancora un’auto e una moto coinvolte in un incidente a Luino, poco dopo le 11. I mezzi si sono scontrati in via Cesare battisti, ma fortunatamente il motociclista, un uomo di 38 anni, ha dovuto far ricorso solo per contusioni ai medici dell’ospedale di Luino, dove è arrivato in codice verde.

A Somma Lombardo, nello scontro tra due auto avvenuto poco dopo le 11,30 in via Mazzini, sono rimaste coinvolte una ragazza di 30 anni e una bambina di 6. L’intervento dei sanitari in codice verde. Nemmeno mezz’ora dopo, sempre a Somma Lombardo ma in via per Tornavento un secondo incidente tra due auto ma più complesso. Sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui due ragazzine di 14 anni, una donna di 43 anni e un uomo di 47 anni. Due persone sono state ricoverate, una in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio e una in codice giallo a Legnano.

A far suonare le sirene dell’ambulanza a Sumirago è stata invece un’auto uscita di strada e ribaltata nella frazione di Quinzano san Pietro, in via Kennedy. Coinvolti una ragazza di 22 anni e un uomo di 37. I mezzi usciti in codice rosso hanno poi soccorso una persona, ricoverata in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

Due scontri tra auto e moto nel primo pomeriggio a Tradate. Il primo è avvenuto alle 14,50 in viale Trento Trieste. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 36 anni, che è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Varese. Sul posto in supporto all’ambulanza anche l’automedica. Il secondo scontro in via Zucchi alle 16. A finire in ospedale, ma in codice verde, una ragazzo di 17 anni.

A Gavirate è stata invece una caduta dalla bici a causare ferite e contusioni ad un uomo di 56 anni. L’uomo, caduto sulla Sp1 poco prima delle 15,30, è stato soccorso in codice giallo e ricoverato all’ospedale di Cittiglio.

Ambulanza e automedica mobilitate un’ora dopo a Busto Arsizio, per uno scontro tra due auto in via Maino. Coinvolti un ragazzo di 20 anni e una donna di 49 anni. Solo per una persona si sono resi necessari controlli in codice verde in ospedale a Busto Arsizio.

Ancora un’auto e una moto, infine, al centro di uno scontro avvenuto a Buguggiate sempre sulla Sp1, alle 17,30. Sul posto due ambulanze e l’automedica per soccorrere un uomo di 55 anni e una donna di 46, che sono stati poi ricoverati uno in codice verde a Gallarate e uno in codice giallo all’ospedale di Varese.