Dona una spesa, l’iniziativa per il Villaggio del Fanciullo di Morosolo che fa bene al cuore

Sabato 4 maggio, secondo appuntamento con le giornate di raccolta benefica tra Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo e l’Iper di Viale Belforte.

Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo sarà presente presso il punto vendita dalle 9.00 alle 19.00 con un banchetto e con diversi volontari, che indosseranno delle pettorine personalizzate. E’ una colletta alimentare che coinvolge i clienti invitandoli a fare la spesa anche per la comunità varesina che da 50 anni opera sul territorio, in particolare a Casciago, Varese e provincia ma anche in Lombardia e si occupa di accoglienza, supporto alla genitorialità, tutela del benessere dei minori e accompagnamento all’autonomia dei nuclei accolti.

Questa la tipologia di prodotti da far acquistare soprattutto per i piccoli ospiti del Villaggio: pannolini, salviettine, pappe e omogeneizzati, creme, shampoo e bagnoschiuma per bambini, latte in polvere, articoli di cancelleria e abbigliamento intimo.

«Dopo il successo del primo appuntamento in marzo continua questa iniziativa in collaborazione con Iper – commenta Elisa Pavesi, presidente del Villaggio del Fanciullo di Morosolo -, un gesto che sembra piccolo da parte dei varesini ma che in realtà per noi è molto grande”. “La raccolta benefica è un modo per far conoscere la nostra comunità e per sostenere i nostri ospiti».

Le altre giornate di raccolta sono in programma sabato 15 giugno, sabato 7 settembre e sabato 16 novembre.