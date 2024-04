“Donne e motori? Gioie e basta”. La mostra sulla parità di genere fa tappa al Museo Fisogni di Tradate

La mostra di Elisabetta Cozzi contro i pregiudizi di genere sarà visitabile al Museo Fisogni di Tradate dal 19 al 21 aprile, in occasione della Italian Motor Week

In aprile si accende la Italian Motor Week, l’iniziativa promossa da ANCI-Città dei Motori, rete di Comuni cui aderisce anche la città di Tradate. Per l’occasione, il Museo Fisogni – che conserva la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche e migliaia di oggetti relativi al carburante – apre le sue porte a “Donne e Motori? Gioie e basta”.

La mostra fotografica itinerante è ideata da Elisabetta Cozzi, presidente del Museo Fratelli Cozzi di Legnano, che così descrive il progetto e i suoi obiettivi: «Di stereotipi sulle donne ce ne sono tanti e quelli che le collegano al mondo delle automobili sono particolarmente denigratori e tra i più difficili da eliminare. La mostra, giunta alla II edizione, vuole essere un contributo per combattere le immagini che distorcono la realtà e per superare la cultura discriminatoria. Protagoniste sono 20 donne di alta professionalità ritratte a bordo delle Alfa Romeo del Museo Fratelli Cozzi. La fotografa Camilla Albertini le ritrae alla guida, colpendo con la forza di immagini eleganti e rispettose i luoghi comuni antiquati e retrogradi. Per sensibilizzare tutti sull’urgenza del contrasto alla violenza e di una vera parità, che nasce anche dalle battaglie culturali».

Insomma, un’esposizione fotografica densa di contenuti e significato, per testimoniare l’arretratezza dei pregiudizi e promuovere la parità anche – ma non esclusivamente – nel campo dei motori. «Un evento che rientra in un più ampio quadro di collaborazioni culturali che stiamo portando avanti con i musei della zona – afferma Nicolò Fisogni, amministratore del museo tradatese e figlio del fondatore Guido – e che il Museo Fisogni è onorato di ospitare». «Quello della parità di genere al volante è un tema fondamentale – aggiunge il curatore Marco Mocchetti – se ne parla da oltre un secolo, ma i fatti di ogni giorno dimostrano che c’è ancora tanto da fare».

La mostra sarà anche l’occasione per scoprire la collezione Fisogni, vero gioiello di archeologia industriale riconosciuto dal Guinness World Record, che per l’occasione effettuerà due giornate di apertura straordinaria.

La mostra e il Museo Fisogni saranno visitabili: venerdì 19/4 su prenotazione (chiamando il 335- 6777118); sabato 20/4 dalle 14:00 alle 17:30; domenica 21/4 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. Ulteriori informazioni su www.museo-fisogni.org .

Nelle giornate di sabato e domenica, sempre a Tradate, sarà inoltre possibile visitare il Museo della Motocicletta Frera, aperto dalle 15:00 alle 18:00.