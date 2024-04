Due corone con i colori dello stemma comunale per il 25 aprile a Gazzada Schianno

In occasione del 25 aprile a Gazzada Schianno sono state poste due corone, una al monumento ai caduti in Piazza Galvaligi a Gazzada e una al monumento ai caduti in Piazza Santi Cosma e Damiano a Schianno.

Le corone quest’anno portano dei fiori gialli, rossi e blu, che oltre a essere i colori dello stemma comunale, sono i tre colori primari le cui diverse combinazioni creano tanti altri colori a simboleggiare la pace. Sopra la scritta: “Sempre uniti nell’antifascismo”. Per l’occasione è stato letto il monologo di Antonio scurati, censurato qualche giorno fa dalla Rai.