Due giorni per festeggiare i cento anni dell’Associazione Combattenti e Reduci di Somma Lombardo

La sezione sommese dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci festeggia i 100 anni di costituzione nella città di Somma Lombardo: un traguardo importante, nel segno della continuità.

«Gli ultimi reduci se ne sono andati nel 2020, ma grazie al nuovo statuto abbiamo potuto proseguire, con la presenza di persone – come me – che sono figli di reduci di guerra» dice il presidente Armando Curto. Senza contare che anche a Somma ci sono ex militari professionisti che hanno partecipato anche a missioni all’estero. «Senza passato non c’è futuro: questo è il messaggio che vogliamo far passare».

Il 19 gennaio 1924 un gruppo di ex combattenti chiesero al sindaco di Somma di costituire l’ANC anche nella piccola città lungo il Sempione. La cosa si concretizzò il 1° febbraio, ad opera di 103 ex soldati, che votarono nell’occasione anche il primo presidente, Angelo Guatta Cescone. Negli anni il sodalizio è stato guidato Marino Missaglia, Marino Buratti, Rodolfo Vanelli, Gildo Luoni, Aurelio De March, Emilio Giusti, Alberto Zocco Ramazzo.

Risale al dopoguerra invece la scelta della sede attuale, alla Fondazione. Cascolo di Largo Risorgimento 2.

Nonostante nel 2013 fosse ridotta ai minimi termini, l’associazione è stata rilanciata e anche in anni recenti l’ANCR ha mantenuto il suo impegno, come dimostrano anche le attività in occasione del centenario del Milite Ignoto, oltre ad altre commemorazioni.

Due gli eventi previsti per il centenario

«Venerdì sera proporremo un film, mentre domenica ci sarà la vera e propria celebrazione».

Il film proposto è anche una scelta particolare: “Uomini contro” di Francesco Rosi, con Gian Maria Volontè, ispirato al volume di Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano”, un film molto duro sull’insensatezza della guerra.

La proiezione è a ingresso gratuito, alla Sala Polivalente di via Marconi, il 12 aprile alle ore 20.45

Quanto alla celebrazione della fondazione, si terrà domenica 14 aprile, con ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto, santa messa in ricordo dei Caduti, dalle 11 corteo al Monumento ai Caduti. Qui sarà anche scoperta la targa commemorativa, in una cerimonia con la partecipazione del Coro Cipresso e il Corpo Musicale La Cittadina.