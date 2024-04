E-BIKE TRAVEL a Gavirate: un’esperienza unica nel cuore dei Laghi

Dalla sua apertura nel 2020, E-BIKE TRAVEL rappresenta un hub per gli appassionati di cicloturismo che vogliono scoprire il pittoresco contesto del Lago di Varese. La struttura offre un’esperienza completa sia per i turisti locali, accoglie anche molti visitatori internazionali, provenienti principalmente dai Paesi Bassi, Germania, Francia, Spagna e Australia.

In quanto “Official Point” del progetto Do You Bike della Camera di Commercio di Varese, E-BIKE TRAVEL non si limita al semplice noleggio di e-bike; ma offre anche la vendita di biciclette e accessori, oltre a tour guidati che esplorano il ricco territorio circostante. Il tutto con un occhio di riguardo per l’assistenza dedicata sia alle e-bike che alle biciclette tradizionali.

Situata a Gavirate, E-BIKE TRAVEL è immersa in un contesto naturalistico eccezionale, tra il Lago di Varese e il Parco Regionale del Campo dei Fiori. Questa posizione permette ai turisti di godere di escursioni panoramiche anche intorno ai laghi vicini, tra cui il Lago di Comabbio, Monate e il Lago Maggiore, oltre alla possibilità di visitare il Sacro Monte e di immergersi nella natura al Campo dei Fiori.

L’approccio di E-BIKE TRAVEL al turismo è fortemente incentrato sull’ecosostenibilità e sulla promozione di uno stile di vita attivo. I visitatori possono prenotare il loro prossimo tour o noleggiare una bici visitando il sito www.ebiketravel.it, seguendo la struttura sui social @ebiketravelvarese, o contattando direttamente tramite telefono e WhatsApp al numero 3803927960.