È il fine settimana della Coppa del Mondo: a Varese arriva il grande canottaggio

Il meteo ha dato l’ultima sferzata con vento e pioggia – portandosi via anche la tenda della nazionale italiana al Parco Zanzi – ma ha le ore contate. Il il conto alla rovescia non è solo per il sole ma anche per il grande appuntamento della prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio a Varese, che inizierà nella mattinata di venerdì 12 e terminerà domenica 14 aprile.

Sede di gara sarà la Schiranna, con la regia del Comitato organizzatore e della Canottieri Varese e il supporto delle istituzioni, che hanno espresso – nella mattinata di mercoledì 10 aprile con la conferenza stampa – tutta la soddisfazione per un altro grande evento che andrà in scena sul territorio varesino, portando non solo grande sport ma anche una ricaduta turistica dai numeri importanti.

Il primo a prendere parola è stato il sindaco di Varese, Davide Galimberti: «Siamo molto contenti di iniziare questo fine settimana di eventi legati al canottaggio, dando il benvenuto alla Nazionale Italiana. So che si trovano molto bene a Varese e questo ci fa molto piacere. Che il nostro lago sia sempre più riconosciuto per eventi di altissimo livello, e con grande soddisfazione di atleti e visitatori, è frutto del grande lavoro svolto e del supporto delle aziende, sintomo che si crede molto ai valori dello sport. Un territorio che migliora il benessere e la qualità della vita è un ingrediente importante. Il meteo non ci ha aiutato ma le previsioni per i prossimi giorni sono incoraggianti».



In rappresentanza della Provincia di Varese il consigliere provinciale Michele di Toro: «Il lavoro svolto è notevole e dà pregio al territorio e alla provincia. Questo significa fare promozione al territorio».

Per la Camera di Commercio era presente il segretario generale Mauro Temperelli: «Porto il saluto del presidente e faccio anche a nome suo grandi complimenti al comitato organizzatore, alla Canottieri Varese e a tutto il movimento remiero. Abbiamo dati freschi che confermano numeri molto importanti sul turismo derivante dallo sport e dal canottaggio, soprattutto grazie a queste manifestazioni. Questo evento si è consolidato a tal punto da creare un circolo virtuoso che porta sponsor e visibilità».

Il vicesindaco Ivana Perusin ha spiegato: «Questo evento è un volano importantissimo per sport e attrattività. La nostra città ha dimostrato di saper organizzare e ospitare. Anche nel comune di Varese i numeri sul turismo sono in grande crescita, con il 2023 che è diventato l’anno dei record. Questa presenza inoltre non è legata solo all’estate ma in tutti i mesi i numeri crescono: ottime notizie per tutte le nostre strutture turistiche.

Il vicepresidene della Canottieri Varese, Claudio Minazzi: «Ringrazio tutti gli sponsor e le istituzioni che ci sostengono e ci hanno sostenuto. Mai come quest’anno, a causa del lago alto, i volontari devono compiere un doppio lavoro perché tutto sia pronto per questa manifestazione».

Sarà una tappa della Coppa del Mondo legata anche alla politica dell’antispreco, come ha spiegato l’assessore Nicoletta San Martino: «Su invito del comitato sarà possibile recuperare i pasti non consumati dagli atleti. Un lavoro già fatto due anni fa, anche se su una scala più grande. Ora invece grazie al progetto ri-hub sarà possibile rispondere ad eccedenze minori, rispondendo però alle richieste di chi ha bisogno».



A entrare invece nei particolari tecnici è Pierpaolo Frattini, presidente del comitato organizzatore: «Per essere una prima tappa di Coppa Del Mondo sono numeri davvero importanti. Penso che questo sia un riscontro tangibile e un riconoscimento del lavoro fatto negli anni e la cartina tornasole dell’attrattività di Varese in questi ambiti. Il lago, il campo gara, i volontari e tutta la squadra che ogni anno riusciamo a mette insieme sono determinanti per raggiungere questo risultato. C’è grande soddisfazioni, poi appena il meteo tornerà sereno vedremo gli equipaggi e da venerdì le gare con le finali domenica dalle 10 alle 14».

Gare alle quali che sarà possibile assistere dal vivo gratuitamente: «L’ingresso per accedere è gratuito, l’unico posto a pagamento è la tribuna. Aspettiamo tutti a braccia aperte. Vediamo che il grande evento internazionale che porta alla ribalta la città crea interesse anche all’attività quotidiana del nostro sport e non penso sia un caso che le società di Varese, Gavirate e di tutto il territorio stanno vivendo un momento positivo per risultati dei vivai. Questo ci fa capire che questa ricaduta è importantissima per i nostri giovani perché tra i nostri obiettivi c’è quella di avvicinarli allo sport».

Franco Cattaneo, direttore tecnico della nazionale, esprime grande soddisfazione essere a questa manifestazione: «Come dt sono entusiasta di essere qui a Varese, anzitutto come membro della nazionale e poi come italiano. Posso testimoniare la qualità dell’organizzazione di tutti gli eventi internazionali organizzati a Varese. Il lago e il parco si prestano, ma quello che c’è dietro fa la differenza, a iniziare dai volontari, che da nessuna parte sono così numerosi e gentili. È tangibile e piacevole varcare gli ingressi, è evidente che viene fatta una formazione ad hoc». Il maltempo ha causato qualche problema, ma il dt guarda oltre: «Stanotte la nostra tenda è stata divelta dal vento, ma sappiamo che tutto verrà risolto. Abbiamo portato 76 atleti e 22 equipaggio, alcuni già qualificati per Parigi e altri 6 che cercheremo di far qualificare nelle prossime gare. La squadra sta bene, adesso non possiamo essere al picco di forma. Ci saranno molti atleti varesini, dovrebbero essere 17. È evidente che qui viene fatto un buon canottaggio. L’obiettivo è quello di prepararci al meglio e sicuramente alle olimpiadi ci saranno equipaggi in lotta per la medaglia e il livello raggiunto ci permette di competere con i migliori. Stiamo cominciando la stagione internazionale, la prima tappa di Coppa del Mondo è quella che permette di confrontarsi dopo i mesi invernali chiusi in palestra».

Tutto è pronto, quindi, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello agonistico. Per la Schiranna e il lago di Varese sarà un altro fine settimana di grande canottaggio.