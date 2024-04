È morto Giacomo Armellini, il volontario colpito da un ramo nei boschi tra Sumirago e Albizzate

Fin dai primi momenti successivi alla tragedia avvenuta nei boschi tra Sumirago ed Albizzate il quadro delle condizioni di Giacomo Armellini era parso gravissimo: è spirato ieri, mercoledì 3 aprile, il 46enne colpito da quel maledetto ramo caduto mentre insieme ad altri volontari si stava occupando della pulizia del bosco.

L’incidente è avvenuto sabato 30 marzo, secondo le ricostruzioni una pianta è caduta su un’altra e un ramo di questo secondo albero lo ha colpito alla testa.

Armellini si trovava il giorno prima di Pasqua in quel bosco insieme ai volontari dell’associazione “Amici del Sidamo” per un’attività finalizzata alla raccolta di fondi per sostenere progetti umanitari in Etiopia. Fu trasportato d’urgenza in ospedale di circolo a Varese dove ha lottato contro la morte fino a mercoledì mattina.

Giacomo Armellini aveva 46 anni, era di Lurate Caccivio. Una moglie e dei figli, punto di riferimento della sua comunità e prezioso volontario, ingegnere elettronico di professione. Da tutti descritto come un uomo di straordinario cuore, amico, padre e marito. La notizia ha lasciato la comunità nel dolore.