E’ ufficiale: Isabella Tovaglieri si ripresenta per la Lega al Parlamento Europeo

Isabella Tovaglieri si ripresenta per la Lega al Parlamento Europeo: l’annuncio ufficiale è stato dato in un affollato incontro nella sede della lega di Varese, in piazza Podestà, sabato 27 aprile.

Galleria fotografica Isabella Tovaglieri si ripresenta al Parlamento Europeo 4 di 20

Classe 1987, Tovaglieri ha iniziato la sua carriera politica nel 2011, a 24 anni, quando è entrata a far parte del consiglio comunale del comune di Busto Arsizio dove è rimasta fino al 2016 con l’incarico di vicepresidente della commissione cultura, educazione, sport, tempo libero, problematiche giovanili. Dopo la rielezione alle amministrative del 2016 è stata assessore all’urbanistica, edilizia pubblica e privata, controllo del territorio e patrimonio, al quale si è aggiunta la carica di vicesindaco a partire dall’ottobre 2017. Nel 2019 si è candidata per la Lega alle elezioni europee ed è stata eletta.

Ora si ripresenta nella cricoscrizione Nord Ovest: «L’obiettivo è quello di confermare il lavoro che è stato portato avanti finora – spiega – Un lavoro che purtroppo in questi cinque anni è stato più di difesa che non di attacco, ma in gioco c’erano comunque degli interessi strategici per il nostro territorio: dalla manifattura alla competitività delle nostre aziende, alla tutela della nostra cultura, della nostra tradizione, della nostra identità. Tutto ciò che è stato messo in discussione da questa “maggioranza Ursula” che ha impostato una politica ideologica che ha rischiato di boicottare settori strategici come l’agricoltura, l’allevamento, il settore dell’automotive con lo stop ai motori endotermici».

«Anche la Direttiva Casa Green ha messo in discussione ciò che rappresenta il bene rifugio per eccellenza degli italiani: la casa. Tutto ciò deve essere difeso, e in questi cinque anni lo abbiamo fatto. Per ora siamo riusciti a sanare alcuni provvedimenti critici e a portare la commissione a sospendere alcune decisioni, ma questo non significa che il pericolo sia scampato: se questa maggioranza non verrà mandata a casa, di fatto confermerà al lavoro iniziato in questi cinque anni e noi questo non lo possiamo assolutamente accettare. Vogliamo che ci sia invece una maggioranza in linea con quella di governo e con quella di regione Lombardia e dei territori che ha a cuore il sano pragmatismo, il realismo di chi ogni giorno deve fare i conti con delle criticità non indifferenti».

A sostenerla, molti dei nomi più noti della Lega varesina e lombarda: da Giancarlo Giorgetti a Massimiliano Romeo, da Attilio Fontana a Stefano Candiani, insieme a molti sindaci della provincia e tanti rappresentanti vecchi e nuovi el Carroccio.

«La Lega è stato l’unico partito, cinque anni fa, a non supportare Ursula Von der Leyen, pagando anche un prezzo elettorale altissimo perché noi pur avendo stravinto le elezioni siamo finiti all’opposizione per questa scelta – Ha ricordato Tovaglieri – Ma è anche l’unico partito ad oggi ad aver dichiarato che non sosterrà Von der Leyen. Anche perché tutte queste politiche ideologiche che stiamo cercando di combattere e che oggi, a pochi giorni dalle elezioni tutti dicono di voler combattere, non sono arrivate da Marte, ma sono state votate e promosse da una maggioranza che si viene chiamata “maggioranza Ursula” di cui tanti partiti che stanno in Italia fanno parte. Noi invece abbiamo criticato le politiche coerentemente: non l’abbiamo votata e non la ‘voteremo».