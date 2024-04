Edoardo Franco positivo al Covid, salta la sua presenza alla terza puntata dell’Isola dei Famosi

Edoardo Franco, il varesino vincitore di Masterchef 12, non ha partecipato all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi che si è svolta in diretta su Canale 5 nella sera di lunedì 15 aprile, per motivi medici. Ad annunciarlo, all’inizio della puntata, la conduttrice Vladimir Luxuria che nel corso di un ulteriore collegamento ha svelato il motivo della sua assenza: è infatti risultato positivo al covid, come è successo la settimana scorsa a Greta Zuccarello e ad Aras Senol.

Per i due primi contagiati, la sorte in questa puntata è stata diversa: la ballerina e modella è già tornata sull’Isola perchè positivizzata, mentre l’attore turco è ancora in albergo, ora insieme al varesino. Per tutti, la malattia pare rivelarsi lieve: snoo risultati asintomatici, il che significa che è stata loro rilevata attraverso un tampone. Per tutti, c’è stato collegamento dall’albergo per mostrare le loro condizioni, che sono risultate buone.

Ora si attende solo il ritorno di “Daje” sull’Isola, dove è molto atteso: è infatti ben voluto dai colleghi naufraghi ed amatissimo dai telespettatori, anche dopo solo tre puntate di trasmissione.