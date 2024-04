Edoardo incontra la mamma all’isola dei famosi

Nella puntata di lunedì 30 aprile dell’Isola dei Famosi, il programma di Canale 5 dove il varesino Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 12, è in gara nell’edizione 2024, il concorrente ha ricevuto come premio la visita di sua madre Stefania.

L’avevamo già conosciuta, con papà e nonna alla finale di Masterchef che l’ha visto vincitore, e per gli spettatori è diventata una presenza costante negli studi Mediaset. Ma per questa puntata mamma Stefania è partita per l’Honduras, insieme alle madri di Alvina e Sonny.

Tutte e tre sono state portate a sorpresa nella Palapa, dove hanno potuto incontrare i loro figli, si sono confrontati e poi hanno cenato insieme. Edoardo ha potuto chiedere alla mamma di Valentina, la ragazza di cui è innamorato e di cui abbiamo saputo l’esistenza proprio nel corso dell’Isola dei Famosi.

In queste settimane, Edoardo si è conquistato la simpatia del pubblico italiano: è uno dei più amati dentro e fuori gli studios, e non è mai andato in nomination finora.