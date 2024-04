Elezioni a Maccagno con Pino e Veddasca, la lista Futuro svela i suoi candidati

E’ tempo anche per la lista “Futuro”, guidata dal candidato sindaco per Maccagno con Pino e Veddasca Ivan Vargiu, di svelare i suoi 10 candidati consiglieri.

Tra i primi nomi, quello di Patrizia Villani, residente da sempre a Maccagno e insegnante presso la Scuola Primaria di Maccagno, che si distingue per la positività, l’entusiasmo e l’empatia. Madre di due ragazzi, condivide la sua passione per la lettura, i viaggi, il giardinaggio e le passeggiate con la sua famiglia.

Segue Andrea Sbernini, cresciuto anche lui a Maccagno, che ha studiato Architettura in Svizzera e ha praticato la professione di Architetto per 12 anni. Dal 2018 dirige il suo Studio di Architettura a Luino. Papà di un bimbo, è appassionato di ciclismo e arte e affronta le difficoltà cogliendo il meglio da ogni situazione.

Un nome di adozione maccagnese è quello di Enrico Bassani, ora pensionato, la cui carriera lavorativa si è sviluppata nel settore del commercio. Lo contraddistinguono la determinazione e la serietà nei confronti degli impegni presi. Appassionato di vela sia a livello sportivo che organizzativo, è membro dell’Unione Velica Maccagno.

Tra i giovanissimi in lista troviamo Eva Cacioppo, 25enne cresciuta a Maccagno e laureata in Scienze motorie e sportive, determinata, socievole ed ambiziosa, che è educatrice presso le Scuole Primarie di Maccagno e attuale Presidente della Società sportiva Atletica Maccagno. Segue Fabiola Ussia, 28 anni, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, che ha sviluppato la sua esperienza in diversi studi professionali nel nord Italia. Appassionata del suo lavoro, della natura e della conservazione del paesaggio urbano, nel tempo libero si dedica alla lettura e alle attività di montagna.

Per l’ambiente, il nome è quello di Christian Carlin, un maccagnese appassionato di volo, meteorologia ed evoluzione tecnologica in generale, che ha costruito la sua carriera professionale nel campo della transizione energetica e che è sempre in prima linea nel momento del bisogno.

Segue Gianfranco Marinello, trasferitosi con la famiglia nel Comune di Veddasca a metà degli anni ‘90 e oggi pensionato, che si dedica alle sue due grandi passioni: pittura e cavalli. Oltre alla sua esperienza lavorativa presso Enel, ha gestito con la famiglia diverse attività commerciali e turistiche nella nostra valle. Con lui Sara Irene Siddu, diplomata in lingue, che dopo un’esperienza decennale nell’hotellerie ha focalizzato le sue attenzioni verso i bisogni delle persone, diventando assistente di cura all’interno di una struttura sanitaria in Svizzera, e Boris Trisolini, maccagnese e da sempre residente a Campagnano, che ha trovato la sua “dimensione” trasformando la passione per la bici in un’attività artigianale che gestisce a Maccagno.

L’ultimo nome è quello di Marco Pietro Zanini, residente a Maccagno e con origini della Veddasca, che si è laureato in Giurisprudenza. Affabile e disponibile, da poco padre, lavora da diversi anni nella pubblica amministrazione nel settore sicurezza. Da anni è impegnato anche nel sociale.