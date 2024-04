Elezioni a Sesto Calende: Mario Boatto e Siamo Sestesi incontrano i cittadini in sala consiliare

A circa due settimane dalla presentazione ufficiale alla stampa, il candidato sindaco del centrodestra di Sesto Calende Mario Boatto e la lista Siamo Sestesi sono pronti a incontrare la cittadinanza.

La coalizione di centrodestra – formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lombardia Ideale – si presenterà ufficialmente giovedì 11 aprile, ore 21, in sala consiliare, dove la lista avrà modo di illustrare la squadra, il programma e il nuovo simbolo, che dopo 15 anni sostituisce la Lega della Libertà.

«Vorrei rendere Sesto la città più importante della sponda lombarda del Lago Maggiore» aveva detto Mario Boatto il giorno dell’annuncio della sua corsa per ereditare la fascia da sindaco di Giovanni Buzzi. Il candidato sindaco rappresenterà Fratelli d’talia (partito di cui possiede la tessera dallo scorso anno), alla Lega spetterà invece il candidato vicesindaco.

Sarà possibile seguire la presentazione anche da remoto tramite una diretta assicurata da Civicam, il servizio di streaming e on demand ufficiale della Città di Sesto Calende.

LA NOTA DI SIAMO SESTESI:

Così si legge nella nota stampa rivolta alle testate locali: «I media hanno anticipato un profilo di Mario che vive da molti anni a Sesto Calende con alle spalle una lunga carriera manageriale nel mondo aeronautico in Aermacchi, Alenia e Agusta e quello ferroviario in Ansaldo Breda, vantando inoltre esperienza in campo internazionale. L’occasione della presentazione sarà propizia per manifestare il proprio amore per la Città di Sesto Calende al punto di dedicarsi volendo completare e proseguire il lavoro svolto in questi anni da Marco

Colombo e Giovanni Buzzi che hanno radicalmente cambiato in meglio Sesto Calende sino ad elevarla al titolo di Città».