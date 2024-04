Elezioni europee, il voto per gli studenti varesini fuori sede

In occasione delle prossime elezioni dei membri del parlamento europeo, previste per l’8 e 9 giugno, gli studenti che per motivi di studio si trovano in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza saranno ammessi a votare fuori sede. Inoltre il primo maggio i neodiciotenni potranno ritirare la propria tessera elettorale agli uffici dell’anagrafe dalle 8 alle 20, per poter esercitare così il proprio diritto di voto.

Gli studenti fuori sede possono dunque fare richiesta di votare nel Comune in cui sono domiciliati. Sono previste due modalità per l’esercizio del voto fuori sede. Se il Comune di temporaneo domicilio si trova nella stessa circoscrizione elettorale del Comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del Comune di temporaneo domicilio. Se il Comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel Comune capoluogo di Regione alla quale appartiene il Comune di temporaneo domicilio.

Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il Comune di residenza.

Modulo da compilare entro il 5 maggio

Per esercitare il voto “fuori sede”, gli interessati devono presentare, al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda con l’indicazione dell’indirizzo completo del temporaneo domicilio allegando i documenti richiesti. La domanda deve essere inoltrata entro domenica 5 maggio 2024 al Comune di Varese, recapitandola a mano nella sede in via Copelli oppure tramite email a protocollo@comune.varese.legalmail.it, elettorale@comune.varese.it. La domanda può essere revocata entro mercoledì 15 maggio 2024 con le medesime modalità. Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.

Schede elettorali ai neodiciottenni

Il Comune di Varese, per favorire i neodiciottenni, consentirà di ritirare la tessera elettorale all’ufficio anagrafe nella giornata del 1 maggio, dalle 8 alle 20.00, per permettere a chi ha raggiunto la maggiore età di prendere parte attiva alla vita democratica, esercitando in pieno i diritti costituzionali. Una giornata che anticipa per una fetta di neo diciottenni la tradizionale cerimonia di consegna delle tessere elettorali, che come di consueto si terrà nel mese di settembre. In quella data tutti i neodiciottenni riceveranno copia della Costituzione.