Elezioni Sesto Calende: Giordani propone a Boatto un confronto pubblico tra i candidati a sindaco

Un confronto pubblico «tra chi si propone alla guida della città». È questa l’idea lanciata dalla lista civica Sesto Futura in vista delle prossime elezioni del 8 e 9 giugno, quando i cittadini di Sesto Calende saranno chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

Il destinatario della lettera aperta scritta dalla candidata sindaco Betta Giordani (e dal suo vice Giorgio Circosta) è l’altro candidato sindaco impegnato nella campagna elettorale sestese, ovvero Mario Boatto della lista di centrodestra, che in occasione del voto ha rinnovato il proprio nome da Lega della Libertà a Siamo Sestesi.

Entrambi i candidati si sono presentati prima alla stampa e, nell’ultimo mese, anche alla cittadinanza (leggi qui la presentazione di Betta Giordani e qui quella di Mario Boatto).

Mentre i due “rivali politici” sono a colloquio proprio in questi giorni con le associazioni del territorio, il calendario degli incontri elettorali pubblici deve ancora essere ultimato, ma, secondo la lista civica nata dall’unione di Insieme per Sesto e Sesto2030, un incontro che non può mancare è il cosiddetto confronto all’americana, con modalità e tempi da definire di comune accordo tra le due parti politiche e insieme alle principali testate attive sul territorio.

Riportiamo integralmente l’invito rivolto a Mario Boatto:

Gent.ssimo,

Facciamo seguito al messaggio di auguri per l’impegno assunto nella vita cittadina e di auspicio per una campagna elettorale nel segno del rispetto tra le parti sottoponendoti la proposta di seguito illustrata.

Le elezioni rappresentato un’opportunità fondamentale per discutere delle questioni che più interessano i cittadini, far conoscere la visione di Sesto delle due liste e realizzare un confronto sul merito delle cose da fare.

Per questo abbiamo pensato che non vi sia occasione migliore di incontro pubblico per un confronto all’americana tra chi si propone alla guida della città.

Un’idea che proponiamo ai leader della colazioni con la quale ci misuriamo e che si può realizzare concordando insieme tempi e regole del confronto.

Riteniamo infatti di assoluta importanza garantire pari opportunità di espressione in un confronto che tocchi i contenuti di maggiore interesse per i cittadini. A questo fine anticipiamo l’idea di coinvolgere i direttori o i giornalisti che operano sulle principali testate locali: Prealpina, VerbanoNews e Malpensa24.

Pensiamo che l’incontro possa svolgersi nei primi giorni/settimane dopo la presentazione ufficiale delle liste e che la sede ideale sia la Sala Consiliare, con trasmissione diretta tramite CIVICAM. Tenuto conto della capienza e delle condizione di sicurezza sarà anche opportuno regolare l’affluenza del pubblico interessato in modo da garantire anche su questo aspetto la par condicio.

Concludiamo con l’auspicio che questa nostra proposta sia accolta positivamente, nella certezza che la realizzazione dell’evento rappresenterà un momento significativo di crescita democratica per la comunità e una bella occasione per offrire l’immagine di una Sesto responsabile e attenta alla vita pubblica.