Emma Valentina Vecchi brilla a Roma: tre medaglie tricolori under 15

Tre medaglie al femminile e un risultato importante al maschile: la spedizione romana della Pro Patria Judo impegnata nei campinato italiani under 15 di pesistica olimpica è stata di quelle da ricordare. Anche perché era da 24 anni che a Busto Arsizio non arrivano medaglie a livello nazionale da questa specialità che, per inciso, alle ultime Olimpiadi ha regalato alla provincia di Varese lo splendido argento di Giorgia Bordignon.

La grande protagonista sulle pedane del Centro Sportivo Militare dell’Esercito è stata Emma Valentina Vecchi, atleta che appartiene alla sezione di pesistica olimpica del club bustocco. Vecchi, impegnata nella categoria dei 64 chilogrammi, ha centrato la medaglia d’argento nello strappo sollevando 57 Kg, il bronzo nello slancio a 70 Kg con tanto di record personale e il bronzo nel totale a quota 127, risultato anch’esso che vale il primato.

Una gara, quella di Vecchi (nella foto in alto), in cui l’atleta bustocca si è difesa dai tentativi di sorpasso delle avversarie e che le consentirà di partecipare anche alle finali under 17, in programma sempre a Roma il prossimo 26 marzo.

In ambito maschile la Pro Patria Judo si è presentata nella Capitale con Chiril Gordei, iscritto tra i migliori sei in Italia nella categoria dei 61 chilogrammi. Gara regolare la sua, conclusa in quarta posizione non lontano dal podio grazie ai 67 Kg nello strappo, agli 82 nello slancio e ai 149 Kg totali.

I risultati di Vecchi e Gordei hanno ricevuto il plauso del presidente Claudio Zanesco che si è complimentato sia con gli atleti sia con lo staff tecnico – a Roma c’era l’ex pesista Claudio Palumbo – che sta crescendo un vivaio interessante nella sede di via Settembrini 33 a Busto Arsizio.