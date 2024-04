Ermes Colombaroli si ricandida per Porto Valtravaglia

Ermes Colombaroli si ricandida per il suo secondo mandato a sindaco di Porto Valtravaglia. A tre mesi della elezioni amministrative 2024, il primo cittadino ha già una squadra pronta a supportarlo.

«Procediamo nel segno della continuità. In questi cinque anni abbiamo realizzato l’80% del programma che avevamo presentato. La nostra intenzione è andare avanti, completarlo e puntare sul turismo, fondamentale per far vivere un territorio come il nostro, anche da un punto di vista di opportunità lavorative per i giovani».

Sulla scheda elettorale ci sarà dunque lo stesso simbolo di cinque anni fa per la lista “Passione, sogno, realtà”, una lista civica supportata da diversi partiti di centro, che vedrà una squadra formata per metà da volti già noti e per l’altra da nuove entrate.

I nomi che si troveranno in lista li snocciola Colombaroli e sono: il vicesindaco Daniele Vecchio, l’assessore Matteo Parodi, il capogruppo Rosalia Teresa, Antonio Aranguren, Mattia Tonella. Tra i nuovi: Francesca Aceti, Michela Bina, Alessio Corbellini, Andra Valmaggia, Ibra Faryni.