Esonda il torrente, evacuate alcune abitazioni a Leggiuno nella frazione Cobbione

Nella notte tra domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, alcune persone sono state evacuate per motivi di sicurezza a Leggiuno, nella frazione di Cobbione. Attorno alle 4 del mattino il fiume che corre nella frazione si è ingrossato e i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza alcune abitazioni.

Per precauzione è stata chiusa anche la strada che porta da Leggiuno a Besozzo attraversando Cobbione.