“Esternalizzazione e dirigismo”, Cardano È critica il nuovo regolamento dell’asilo nido Bossi

Paola Torno e Massimo Poliseno, i consiglieri in carica della lista di sinistra, bocciano l’operato dell’amministrazione uscente.

Tanto più dopo l’ultimo consiglio, piuttosto animato, in particolare nella discussione sul nuovo regolamento dell’asilo nido Bossi, su cui Paola Torno ha contestato alla maggioranza un cambio di rotta sostanziale, dietro a una delibera presentata come una “presa d’atto” di norme regionali: secondo Torno «si abdica al ruolo di eccellenza pubblica», in conseguenza di «un’assoluta esternalizzazione del servizio» e di un «dirigismo» che di fatto concentra le scelte educative «su un’unica figura, la coordinatrice pedagogica, anziché condividerle dentro a un’equipe», come avvenuto fin qui.

Al di là dell’ultimo consiglio, con qualche dubbio e screzio anche in maggioranza, la sinistra di Cardano è (oggi parte del nuovo progetto di Per Cardano) critica in generale l’approccio in consiglio comunale e anche nella azione dell’esecutivo.

“Bilancio a consuntivo: Cosa ha fatto l’Amministrazione di Centro-Destra uscente? Quale contributo hanno dato i 12 consiglieri comunali di centro destra uscenti?”

Martedì 23 aprile 2024 si è tenuto il Consiglio Comunale, l’ultimo della amministrazione Colombo Maurizio. Tutte le sedie della maggioranza occupate hanno fatto ben sperare di poter sentire la voce dei relativi e relative consiglieri/e, almeno l’ultima seduta… invece sulla presenza niente da dire, ma in quanto a partecipazione…

Anche martedì 23 si è assistito a ciò che in 5 anni abbiamo visto, nessuno dei consiglieri eletti del gruppo di maggioranza conosceva quanto si andasse a discutere e deliberare! Nessuno ha fatto un intervento. Delegando alla capogruppo di dire “favorevole” e all’assessore Vicesindaco “il monologo”, su rendicontazione del Bilancio di ASSP, rendicontazione della gestione 2023, tariffe TARI ecc.

Come da copione, hanno poi lasciato che i consiglieri di minoranza facessero i loro interventi e le loro domande, sotto però l’attenta guida del Presidente del Consiglio Comunale più preoccupato di agevolare le trascrizioni degli interventi e del funzionamento dei microfoni che di permettere il normale e civile scambio di domande e risposta, quelle che nascono dal confronto del momento, al di là degli interventi già preparati.

Considerando il venire in Consiglio “una perdita di tempo”, come detto tante volte dalla loro Capogruppo, va dato atto a questa maggioranza di centrodestra di aver saputo irreggimentare il dibattito in Consiglio, applicando una regola ferrea: 1. relazione dell’Assessore di competenza; 2. un intervento, solo se si è alzata la mano in tempo utile, e una domanda per consigliere di minoranza; 3. una replica sintetica e sommatoria di tutte le domande da parte dell’assessore. Si è così azzerato il dibattito, il reale confronto, e la possibilità di arrivare ad approfondimenti e magari soluzioni condivise.

SE si esce da questo schema nessuno sa più cosa fare; chiedono di sospendere per qualche minuto la seduta e poi, consultandosi in tre su 13, di nuovo a sedere e votare compatti e contro le richieste della minoranza.

L’altra sera abbiamo chiesto che venisse ritirato il punto con cui si proponeva la modifica del regolamento Asilo Nido poiché non era stato fatto oggetto di confronto in Commissione. In una crescente agitazione, davanti a un “fuoriprogramma”, hanno detto di no, chiedendo suggerimenti non pervenuti a funzionari del settore, adducendo balbettanti scuse inconsistenti di tempistiche e adempimenti obbligatori; sono addirittura arrivati a dire: ”adesso votiamolo poi lo discuteremo e ci confronteremo in Commissione…verrà modificato”

MA cosa hanno imparato in 5 anni? La delibera consigliare è un atto formale. Va rispettato il ruolo del Consiglio Comunale. Va conosciuto da tutti anche il suo funzionamento e regolamento.

Nel gennaio 2021 sulla stampa Colombo faceva scrivere che comprendeva che il ruolo dell’opposizione fosse quello di critica piuttosto che di collaborazione, Come Cardano è rispondiamo: la collaborazione, se considerata un valore, va ricercata. Si contano su una mano le convocazioni della Commissione consigliare Affari Generali e ancora meno quelle della commissione Territorio: incapacità o fastidio ad interagire con l’opposizione?

Sempre nel 2021 il Sindaco Colombo iniziava un mantra ripetuto ancora l’altra sera “ma , diceva il primo cittadino, è altresì vero che il ruolo di una maggioranza e soprattutto di un sindaco è quello di fare”.

A consuntivo, nel 2024 cosa lui e la sua silente maggioranza ha fatto?

Ha operato una chiusura verso i cittadini: è molto difficile accedere fisicamente in comune, gli orari di apertura degli uffici solo limitati e solo in alcuni giorni o su appuntamento da prender online.

Ha portato avanti il degrado dei parchi pubblici, con prolungate chiusure e cattiva manutenzione.

Hanno programmato male la manutenzione del verde e soprattutto di aiuole e bordi strada, per quanto tempo è rimasta altissima l’erba all’incrocio e all’attraversamento pedonale (pericolosissimo) tra la via Novaj e la via Adige ?

Hanno azzerato l’Area feste di via Carreggia.

Hanno lasciato inalterato il “Buco” in piazza.

Hanno lasciato chiusa e non assegnata la Caserma carabinieri in via Roma.

Hanno lasciato irrisolto e forse mai affrontato il problema dell’affollamento, indecoroso e insalubre, dello Studio medici in via Gerolamo Cardano.

E, infine, con la delibera che la maggioranza ha votato martedì 23 aprile 2024, hanno decretato la fine dell’Asilo nido fiore all’occhiello della Città di Cardano. Dagli anni ’70 a oggi, il nostro Asilo Nido è stato luogo di accudimento e di crescita di tutti i nostri bambini, luogo esempio di collaborazione e crescita delle competenze di tutto il personale dipendente addetto, poiché tutti sono stati sempre coinvolti nella formazione continua e nella Ricerca continua per il miglioramento del servizio. Con il nuovo Regolamento, dove si toglie la maiuscola alla parola nido, questo resterà si un “posto caldo” per i piccoli, ma uguale a tante altre strutture…non più una eccellenza!

Dimenticavamo, hanno “investito” oltre 600.000,00 euro nelle strade ogni anno, qua e là qualche buca ringrazia ma tante ancora aspettano! Bravi, ma un po’ pochino!

Un voto al bilancio consuntivo di 5 anni di Amministrazione di Giunta Colombo e dei suoi consiglieri? Come tante volte messo a verbale: “Il Gruppo consigliare Cardano è, esprime voto CONTRARIO.”

Paola Torno e Massimo Poliseno – Gruppo consigliare “Cardano è”