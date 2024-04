Eugenio Amos torna in gara al raid del Portogallo, terza tappa del Mondiale

A due mesi e mezzo dalla sfortunata conclusione della Dakar, Eugenio Amos torna in abitacolo per partecipare alla terza tappa del campionato del mondo rally raid (W2RC), apertosi proprio con la leggendaria gara del deserto (disputata in Arabia Saudita) e proseguita a febbraio ad Abu Dhabi alla quale il pilota varesino non aveva preso il via.

Amos, accompagnato come di consueto dal navigatore emiliano Paolo Ceci, ritrova la Toyota Hylux del team Overdrive con la quale aveva disputato un’ottima Dakar, terminata però con un incidente disastroso (per la vettura) nell’ultima tappa. L’equipaggio italiano era stato comunque classificato con una pesante penalità di 10 ore nella frazione conclusiva che aveva “consegnato” il 57° posto in graduatoria. Sfumata però la top 15 che a quel punto era nelle mani dei Eugenio e Paolo, con annessa dotazione di punti importante in chiave iridata.

Messa alle spalle quell’avventura comunque, è tempo di ripartire con il BP Ultimate Rally Raid che si disputa da oggi – martedì 2 aprile – a domenica 7 in Portogallo, sugli sterrati dell’Alentejo e del Ribatejo con sconfinamento in Spagna nella regione dell’Extremadura. Una gara bella e interessante (oltre alle quattro ruote gareggiano anche i motociclisti per il mondiale raid di categoria) nella quale non mancano i nomi di primo piano.

Tra i favoriti ci sono infatti sia Carlos Sainz Sr. (vincitore della Dakar) su Mini Cooper e Nasser Al-Attiyah sull’Hunter di Prodrive. La pattuglia delle Hylux di Overdrive è ampia e agguerrita: oltre ad Amos ci sono infatti il francese Chicerit, il belga De Mevius, il saudita Al-Rajhi, il kazaco Krotov e l’argentino Yacopini. Il pilota varesino, 39 anni, ha esperienza e velocità per puntare a un posto nella top ten e – magari – a qualche risultato importante di giornata visto che alla Dakar riuscì addirittura a centrare un quarto posto di tappa (secondo al traguardo, ma con una penalità che lo ha retrocesso di due posizioni). Di certo, ancora una volta, la vettura griffata “AA – Automobili Amos” sarà l’unica a tenere alto il tricolore nella classe principale: l’unica altra azzurra al via tra le auto è Rebecca Busi ma con un SSV (veicolo side-by-side).