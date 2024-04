Europei di nuoto paralimpico, la Polha Varese porta 8 atleti a Funchal

«L’Italia della Federnuoto paralimpica affronterà questa competizione con il massimo dell’impegno che da sempre la contraddistingue». Sono queste le dichiarazioni del direttore tecnico della Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico, Riccardo Vernole, alla vigilia dei Campionati Europei di nuoto paralimpico di Madeira 2024, giunti ormai alla loro settima edizione. Saranno oltre 400 gli atleti in gara presso il Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal dal 21 al 27 aprile prossimi, di cui 32 italiani.

Le atlete e gli atleti della nazionale paralimpica tornano a distanza di pochi anni sull’Arcipelago portoghese, luogo in cui nel 2021 conquistarono 80 medaglie, suddivise in 36 ori, 24 argenti e 20 bronzi, il preludio di una Paralimpiade indimenticabile in quel di Tokyo.

E protagonisti attesi della manifestazione saranno i portacolori della Polha, anche questa volta numerosi. Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Alessia Berra, Federico Cristiani, Federico Morlacchi, Arianna Talamona, Giulia Terzi e Arjola Trimi scenderanno in vasca per conquistare medaglie e tenere alto il nome della società varesina.

La cerimonia di apertura della kermesse sarà domenica 21 aprile, che precederà l’inizio delle gare. Per tutta la settimana gli atleti si affronteranno in vasca, prima della chiusura prevista per sabato 27 aprile.

Le gare saranno visibili su RaiSport HD, canali 57 e 58 del digitale terrestre.

LA SQUADRA ITALIANA:

AMODEO Alberto (G.S. Fiamme Gialle /Polha Varese), BARLAAM Simone (G.S. Fiamme Oro / Polha Varese), BEGGIATO Luigi (G.S. Fiamme Gialle /Circolo Sportivo Guardia di Finanza), BERRA Alessia (G.S. Fiamme Azzurre /Polha Varese), BETTELLA Francesco (G.S. Fiamme Oro / ASD Civitas Vitae Sport Education), BIANCO Vittoria (G.S. Paralimpico Difesa /Impianti Sportivi NF), BICELLI Federico (G.S. Fiamme Azzurre /Polisportiva Bresciana), BOCCIARDO Francesco (G.S. Fiamme Oro /Nuotatori Genovesi), BOGGIONI Monica (G.S. Fiamme Oro /Pavia Nuoto ASD), BONI Vincenzo (G.S. Fiamme Oro /Caravaggio Sporting Village), BORTUZZO Manuel Mateo (G.S. Fiamme Oro), CIULLI Simone (G.S. Fiamme Azzurre / Circolo Canottieri Aniene,) CONTI Alessandro (Polisportiva Bresciana), CRISTIANI Federico (Polha Varese), FANTIN Antonio (G.S. Fiamme Oro /S.S. Lazio Nuoto), GHIRETTI Giulia (G.S. Fiamme Oro /Ego Nuoto A.S.D.), GILLI Carlotta (G.S. Fiamme Oro /Rari Nantes Torino), GOUDA SAID HESSAN Karim (Circolo Canottieri Aniene), MARCHI Giorgia (G.S. Fiamme Oro /Asd Verona Swimming Team), MARIGLIANO Emmanuele (Centro Sportivo Portici), MECENATE Domiziana (S.S. Lazio Nuoto), MENCIOTTI Riccardo (Circolo Canottieri Aniene), MORELLI Efrem (G.S. Fiamme Oro /Canottieri Baldesio), MORLACCHI Federico (G.S. Fiamme Azzurre / Polha Varese), PALAZZO Xenia Francesca (G.S. Fiamme Azzurre/Asd Verona Swimming Team), PROCIDA Angela (G.S. Paralimpico Difesa /Centro Sportivo Portici), RABBOLINI Martina (G.S. Non Vedenti Milano), RAIMONDI Stefano (G.S. Fiamme Oro/Asd Aly Sport), SCORTECHINI Alessia (Circolo Canottieri Aniene), TALAMONA Arianna (Polha Varese), TERZI Giulia (G.S. Fiamme Oro /Polha Varese), TRIMI Arjola (Polha Varese).