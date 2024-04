Ex studenti del Ferraris di Varese tornano al liceo per raccontare le loro professioni ai ragazzi

Sabato 20 aprile dalle 8.45 alle 12.30, il liceo Ferraris di Varese ospiterà ex studenti per una giornata di orientamento. L’ottava edizione dell’AlumniDay” organizzata dall’associazione di ex ferrarini ha l’obiettivo di permettere ai ragazzi di conoscere e approfondire professioni intraprese da chi, su quei banchi, è stato seduto nei decenni scorsi.

Sono in tutto 103 i relatori, di professioni ed età diverse: dalla classe 1948 al 2002. Tra gli ex l’attuale dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano che parlerà di educazione e il consigliere regionale e componente del CdA di Alfa Emanuele Monti. In passato hanno presentato il proprio lavoro l’ex ministro Marta Cartabia.

I ragazzi coinvolti sono 650 divisi in due turni. La manifestazione è coordinata da Silvia Battipede e Valeria Caruso dell’Associazione “Alumni liceo Ferraris” in collaborazione con gli studenti rappresentanti di istituto, il vicario del dirigente Zago, il prof Luca Sessa e il omitato genitori del Ferraris.