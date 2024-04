Fabrizio Taricco si candida a Carnago con Nuove Prospettive. “Ascolto e partecipazione”

Fabrizio Taricco lancia la sua candidatura a sindaco di Carnago, con la lista Niove Prospettive.

La presentazione è avvenuta a Villa Bregana, alla presenza di tanti supporter locali, amministratori vicini (come Emilio Aliverti da Jerago con Orago) e anche qualche “osservatore” del centrodestra, perchè quella a Carnago si sta rivelando una sfida elettorale interessante, con tre schieramenti diversi.

Taricco ha svelato il simbolo della lista, fin qui tenuto rigorosamente top secret: un albero dalle foglie multicolori, ad accompagnare la scritta Nuova Prospettive e l’immancabile, duplice riferimento a Carnago e Rovate, due “metà” del Comune.

“La lista è in formazione, è in uno stato molto avanzato ma verrà completata nei tempi previsti. Sarà una rappresentazione delle realtà del paese, la stiamo costruendo con molta attenzione” dice Taricco. “Vogliamo proporci con un progetto nuovo, mettere in rete tutte le potenzialità, le risorse sociali, economiche, della salute. Solo mettendo insieme le risorse vere della comunità si possono affrontare le sfide che i Comuni hanno di fronte”.

Questione di metodo, prima ancora che di contenuti, sembra suggerire: “il motto potrebbe essere ‘Porte aperte in Comune per i cittadini’, sono le istituzioni devono andare verso i cittadini. Puntiamo molto a questo modo di lavorare e governare il paese, ascolto e partecipazione. Dovremo attivare strumenti nuovi di comunicazione verso i cittadini e insieme fare in modo che i cittadini possano comunicare con l’amministrazione: non sarà la nostra l’amministrazione che polemizzerà cui social con la comunità”, conclude con riferimento al clima surriscaldato tra amministratori e utenti che talvolta si percepisce sui social carnaghesi.

Altro riferimento, quello al sostegno alla passione e alle competenze amministrative: “Vogliamo porre le basi anche per creare una classe dirigente futura: si deve aiutare i giovani ad accostarsi alle istituzioni, serve creare i presupposti”.

La campagna elettorale – a due mesi dalle elezioni – sarà ancora lunga, i temi emergeranno anche se già tra le priorità Taricco evoca la necessità di interventi su “quanto rimane dell’area sportiva” e una Variante al Pgt.

La presentazione ha avuto una ampia partecipazione, va detto, anche in presenza – si diceva – di qualche osservatore esterno, tra cui chi nel gruppo Prospettive ha deciso di non seguire gli altri nella avventura di Nuove Prospettive (è stato fatto un accenno iniziale alla spaccatura).

Tra i presenti Gianluca Ronchetti, Gianluca Adorno, Ileana Sapia, Isacco Bonardi. Sono solo alcuni nomi: Taricco parla di “una lista ma anche un gruppo più ampio”, con cui affrontare non tanto la campagna elettorale quanto la sfida di gestire in futuro Carnago e Rovate.