Fare prevenzione e dare serenità, Enrico Cantù Assicurazioni porta la clinica mobile a Gallarate

«Ho conosciuto un anno fa l’iniziativa Senologia al centro, ho capito quanto questa iniziativa era fantastica». Enrico Cantù racconta con entusiasmo come la società benefit Enrico Cantù Assicurazioni ha incontrato la prevenzione del tumore al seno e ha deciso di sostenere un impegno per le donne.

Giovedì 18 aprile la clinica itinerante del progetto Prevenzione&serenità ha fatto tappa in piazza San Lorenzo a Gallarate, sede cittadina della società. Le clienti hanno avuto la possibilità di prenotare uno screening, mentre la Lilt ha garantito un punto informativo per tutti.

«Chi si sottopone a visita può uscire con un referto immediato. E questo dà una grande serenità, che è un po’ il nostro obbiettivo primario: assicurare la serenità delle persone» continua Cantù. «È un modo per ringraziare e restituire un qualcosa ai clienti che ci danno da anni fiducia».

La collaborazione è nata circa un anno fa quando Cantù ha conosciuto Senologia al Centro di Gnodi Group. In collaborazione con la Lilt di Busto Arsizio, grazie all’infopoint che viene attivato ad ogni tappa, insieme alla Responsabile, figura indispensabile in queste giornate di prevenzione e diagnosi, si fornisce supporto sulle anamnesi delle pazienti oltre che un supporto psicologico in caso di diagnosi positiva per permettere alle donne un immediato inserimento nei programmi di assistenza.

Il calendario del progetto prevede una serie di tappe mensili, già passato da Saronno e Sesto Calende. Il prossimo appuntamento sarà il 24 maggio a Solaro (nei dintorni di Saronno) poi il tour toccherà diverse località, tra cui Cassano Magnago, Tradate e altre (qui tutte le date).