Federalberghi Varese premia i giovani professionisti dell’ospitalità

Federalberghi Varese con il supporto dell’Ente Bilaterale Turismo della provincia di Varese ha deciso di promuovere uno speciale premio, dedicato ai migliori studenti nel campo dell’ospitalità che si siano distinti nel loro percorso di apprendimento, per impegno, capacità e risultati. Il concorso è rivolto a giovani che frequentano il terzo e quarto anno degli istituti formativi del territorio che, al momento della candidatura, hanno attivato un accordo di collaborazione con l’associazione.

Al termine della presentazione delle candidature (da inviare entro e non oltre il 3 maggio prossimo attraverso l’apposito modulo on line) una commissione ad hoc selezionerà in base a criteri oggettivi definiti da un apposito regolamento, i tre vincitori, uno per ogni categoria ammessa al premio: cucina, sala e accoglienza. Ogni studente meritevole riceverà una serie di premi: una divisa da lavoro sartoriale (declinata in base all’indirizzo di studi), un voucher formativo da utilizzare presso l’accademia Marchesi (per l’indirizzo cucina), un IPad (per l’indirizzo sala e accoglienza) e la possibilità, inoltre, di partecipare gratuitamente a un corso a scelta tra quelli inseriti nel progetto Formaper dell’Ente Bilaterale Turismo o nel programma corsi di Federalberghi.

Nell’ultimo anno Federalberghi Varese ha intensificato la collaborazione con le scuole del territorio con l’obiettivo di favorire il processo di apprendimento e formazione sul campo dei ragazzi, attraverso stage e tirocini. Le intese con il mondo della scuola prevedono, altresì, maggiori interazioni con le imprese al fine dell’occupabilità dei ragazzi al termine degli studi. L’intitolazione del premio a Piero Colombo vuole essere un modo per ricordare una delle figure più importanti e di riferimento nella storia di Federalberghi Varese: Piero Colombo ha ricoperto la carica di presidente provinciale dell’associazione dal 1967 al 1999 contribuendo, con le sue idee e la sua capacità di coinvolgimento, ad ampliare l’azione e la visione del sodalizio sul nostro territorio.

“Per noi – dichiara il presidente di Federalberghi Varese Frederick Venturi – questo premio rappresenta una delle tante iniziative volte a consolidare il rapporto tra imprese e mondo della scuola: premiare giovani che si impegnano nello studio e nella propria realizzazione professionale significa incentivare una visione positiva e stimolante per queste professioni. Troppo spesso l’enfasi viene messa sui sacrifici necessari, trascurando aspetti legati alla possibilità di svolgere un lavoro che può portare a grandi soddisfazioni personali e in cui ci sono concrete possibilità di carriera”.

“L’Ente Bilaterale del Turismo – aggiunge il presidente provinciale Alessandro Castiglioni – ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti del mondo scolastico. A maggior ragione in un periodo come questo, caratterizzato da un’offerta nel settore alberghiero, così come quello della ristorazione, decisamente superiore alla domanda. Oggi più che mai gli imprenditori turistici hanno bisogno di inserire nuove figure ed ecco che per i ragazzi si aprono importanti opportunità per le quali però devono essere pronti e preparati. Iniziative come il bando intitolato all’indimenticato Piero Colombo vanno esattamente in questa direzione”. La premiazione dei tre vincitori avverrà il 26 giugno prossimo in occasione dell’Hotelier Day in programma presso il Relais Villa Porta di Luino: l’evento di networking tra imprenditori del settore dell’ospitalità e le aziende partner di Varesehotels (società di servizi di Federalberghi Varese) quest’anno giunge alla sua seconda edizione e, grazie al premio ed al coinvolgimento delle scuole e degli studenti, punterà l’attenzione sui giovani e sul futuro delle professioni dell’ospitalità.