Fermato a Cavaria il pirata della strada che ha investito a Gallarate un uomo e una bambina di tre anni

E’ stato fermato in serata l’uomo che poco dopo le 19 ha investito un uomo e una bambina di tre anni a Gallarate, al passaggio pedonale di via XX Settembre per poi fuggire senza prestare soccorso.

La Polizia locale di Gallarate ha individuato l’automobilista a Cavaria. Per lui, oltre a una denuncia per omissione di soccorso il sequestro del veicolo e il ritiro patente per la revoca.

I due feriti sono stati portati entrambi in codice giallo all’ospedale di Legnano. Secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita, ed erano entrambi coscienti.