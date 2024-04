Fiano contro le manifestazioni dei Do.Ra.: “Nessuna autorità farà nulla”

“Nel frattempo Do.Ra, il gruppo fascista o nazista di Varese fate voi, il cui capo è stato condannato in appello per apologia di fascismo, si organizza per celebrare fascistissimamente il 25 Aprile. Ma tutto tranquillo, nessuna autorità farà nulla. Festeggiare i partigiani o i torturatori della Muti ormai è diventato uguale”.

Queste le parole scritte dall’ex deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano contro le iniziative del movimento neonazista previste per il 25 aprile in provincia.